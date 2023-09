U nesreći na Obzovici poginuli državljanin Velike Britanije i jedna žena

Podgorica, (MINA) – U saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na magistralnom putu Cetinje – Budva, u mjestu Obzovica, poginuli su državljanin Velike Britanije i jedna žena, čiji identitet još nije utvrđen, saopštila je dežurna tužiteljka Anđa Radovanović.

Ona je kazala da je utvrđeno da su u saobraćajnoj nesreći poginule dvije osobe, a povrijeđeno je 22 ljudi, od kojih je devet hospitalizovano u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG).

„Vozač autobusa je trenutno u Opštoj bolnici Cetinje i biće prebačen u KCCG zbog zadobijenih većih povreda“, navela je Radovanović.

Ona je rekla da za sada nemaju informaciju šta je uzork nesreće, ali da imaju preliminarno saznanje da nije došlo do kontakta autobusa sa dugim vozilom.

Radovanović je navela da je kao dežurni tužilac, oko 12 sati i 30 minuta, obaviještena da se u mjestu Obzovica desila saobraćajna nesreća sa više povrijeđenih i smrtno stradalim osobama.

Kako je kazala, odmah po saznanju izašla je na lice mjesta zajedno sa vještacima mašinske i saobraćajne struke.

„Na mjestu uviđaja zatekla sam pripadnike Uprave polcije, vatrogasce i službenike hitne pomoći“, dodala je Radovanović.

Nesreća se dogodila kada je autobus nikšićkog preduzeća “Papović” sletio sa puta.

