U mjestu Sokolovina saobraćaj obustavljen za sva vozila

Podgorica, (MINA) – Saobraćaj na regionalnom putu Đurđevića Tara – Mojkovac, u mjestu Sokolovina, obustavljen je za sva vozila do daljnjeg, saopšteno je iz Auto moto saveza (AMSCG).

U Crnoj Gori jutros se saobraća po suvim putevima i uz dobru vidljivost, a duž klisura i usjeka mogući su sitniji odroni.

Iz AMSCG su savjetovali opreznu vožnju i poštovanje svih pravila saobraćaja.

Kako su naveli, na putevima na kojima se izvode radovi neophodna je dodatna pažnja i poštovanje postavljene signalizacije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS