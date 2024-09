U Kotoru do 12 sati glasalo 21,5 odsto građana

Podgorica, (MINA) – Na lokalnim izborima u Kotoru do 12 sati glasalo je 21,5 odsto građana, saopšteno je iz Opštinske izborne komisije (OIK).

Predsjednica OIK Anka Perović agenciji MINA rekla je da nepravilnosti nijesu zabilježene.

Na izborima učestvuje 12 lista, a biračko pravo ima 18.498 građana.

Biračka mjesta otvorena su od sedam a biće zatvorena u 20 sati.

