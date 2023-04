U KBC-u Berane počeo sa radom digitalni mamograf

Podgorica, (MINA) – U Opštoj bolnici (OB) Berane, koja je Odlukom Vlade postala Kliničko-bolnički centar (KBC), danas je počeo sa radom digitalni mamograf, vrijedan gotovo 200 hiljada EUR, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić je, tokom posjete toj zdravstvenoj ustanovi, istakao da se zdravstveni sistem Crne Gore iz dana u dan unapređuje i da se stvaraju uslovi za pružanje najkvalitetnije zdravstvene zaštite pacijentima i olakšava rad zdravstvenim radnicima.

On je, kako su kazali iz Ministarstva, kazao da je zadovoljan što će nabavkom najsavremenijeg digitalnog aparata ta zdravstvena ustanova, pored stručnog kadra koji u njoj radi, opravdati očekivanja KBC-a.

Šćekić je kazao da će zdravstveni radnici u beranskom KBC-u imati mogućnost da na novoj dijagnostičkoj opremi obavljaju preglede mnogo efikasnije i brže, i da dobijaju pouzdanije i preciznije rezultate u mnogo kraćem vremenu nego ranije.

“Zdravstveni sistem Crne Gore iz dana u dan jača i unapređuje se, a to dokazuje i ova OB, koja je postala KBC upravo zahvaljujući nabavci najsavremenijih aparata i stručnosti zdravstvenih radnika sa ovih prostora, koji su ostali zapamćeni i nadaleko poznati u istoriji zdravstvenog sistema Crne Gore“, naveo je Šćekić.

Kako je kazao, pored magnetne rezonance, obezbijeđen je digitalni rendgen aparat, a sada i digitalni mamograf i niz drugih najsavremenijih aparata.

„Koji će umnogome olakšati rad zdravstvenim radnicima, a našim pacijentima pružiti najsavremeniju dijagnostiku, najkvalitetnije i najsavremenije liječenje”, dodao je Šćekić.

Prema njegovim riječima, prioritet Vlade i Ministarstva je da se obezbijede uslovi da građani u svojoj zemlji mogu da dobiju najkvalitetnije, najsloženije i najskuplje zdravstvene usluge.

„I u narednom periodu planirano je unapređenje tehnoloških i prostornih kapaciteta i poboljšanje uslova za pružanje zdravstevnih usluga, kako na sjeveru, tako i u svim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori“, poručio je Šćekić.

Direktor KBC Berane Milorad Magdelinić kazao je da se radi se o digitalnom mamografu koji je najsavremeniji aparat za dijagnostiku karcinoma dojke, i da je to još jedan iskorak u pružanju kvalitetne i pouzdane dijagnostike u toj bolnici.

Digitalni aparat, kako je naveo, omogućava otkrivanje malignih promjena i do 30 odsto ranije u odnosu na klasični, što automatski povećava pozitivan ishod tretmana karcinoma dojke.

“Mamografija je najdelotvornija, neinvazivna rendgenska metoda pregleda dojki, koja se koristi u dijagnostici nejasnih kliničkih nalaza kod simptomatskih pacijentkinja, zatim za rano otkrivanje raka dojke kod pacijentkinja bez simptoma, kao i u dijagnostici klinički okultnog karcinoma”, rekao je Magdelinić.

On se zahvalio Ministarstvu i Vladi Crne Gore što su prepoznali značaj te zdravstvene ustanove i što su je učinili KBC-om, i poručio da će raditi sve kako bi opravdali očekivanja i pruženo povjerenje.

