U januaru u Titvu osam osoba uhapšeno zbog nasilja u porodici

Podgorica, (MINA) – U Tivtu je u januaru osam osoba uhapšeno zbog nasilja u porodici, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su zbog prekršaja iz člana 36 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici uhapšena tri muškarca.

Ističe se da su zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici uhapšena četiri muškarca i jedna žena.

“Oni su u zakonskom roku privedeni postupajućim sudijama za prekršaje, odnosno tužiocima, na dalju nadležnost”, kazali su iz policije.

