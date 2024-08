U Gusinju i Beranama hapšenja zbog nedozvoljenog držanja oružja

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su N.G. iz Gusinja i J.P. iz Berana, zbog sumnje da su počinili krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Stanice policije Gusinje, u saradnji sa odjeljenjima bezbjednosti Berane i Plav, na osnovu operativnih saznanja, pretresli stan i druge prostorije koje koristi N.G. iz mjesta Dolja u Gusinju.

„Prilikom pretresa pronađeno je u ilegalnom posjedu: lovačka puška Bereta gardone 12 milimetara (mm) sa osam komada municije, pištolj marke Bernardeli gardone sa 25 komada municije, vazdušna puška sa dva komada municije, pištolj marke Blow 50, sa 50 komada pripadajuće municije“, navodi se u saopštenju policije.

Kako se dodaje, kod N.G. je pronađeno i 36 komada pištoljske municije nepoznatog kalibra, puščana municija 31 komad različitog kalibra, kao i jedan komad protivavionske municije.

„O događaju je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu, po čijem je nalogu N.G. uhapšen i protiv njega je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, kazali su iz policije.

Oni su dodali da će N.G., u zakonskom roku, biti sproveden Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu na dalju nadležnost.

U saopštenju Uprave policije navodi se da su službenici beranske policije, sprovodeći mjere i radnje iz svoje nadležnosti, pregledom kod operativno interesantnog lica J.P. (27) iz Berana, pronašli pištolj marke Browing kalibra 7,65 mm sa okvirom u kojem se nalazilo 5 komada pripadajuće municije.

„Po nalogu državnog tuzioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama on, je uz krivičnu prijavu uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, i biće priveden nadležnom tužilaštvu u zakonskom roku“, zaključuje se u saopštenju.

