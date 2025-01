U četvrtak posebna sjednica Skupštine

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić zakazao je za četvrtak posebnu sjednicu parlamenta, na čijem je dnevnom redu obraćanje komesarke Evropske unije za proširenje Marte Kos.

U sazivu se navodi da će sjednice biti održana u zgradi Skupštine, sa početkom u 17 sati i 30 minuta.

Opozicija je u drugoj polovini decembra blokirala održavanje nekoliko sjednica parlamenta, zbog odluke Ustavnog odbora kojom je konstatovano da su se stekli uslovi za penzionisanje troje od šest sudija Ustavnog suda.

Skupština je, nakon odluke Ustavnog odbora, 17. decembra konstatovala prestanak mandata sutkinji Dragani Đuranović.

Iz opozicije su poručili da neće biti redovnog rada Skupštine dok se ne povuče odluka Ustavnog odbora i dok vlast ne počne da poštuje Ustav.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS