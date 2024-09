U četvrtak isključenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 05. septembra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Radeće, Kami, dio Brskuta

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Suk

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Osredina, Stanjevića Rupa

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Plužine

-u terminu od 8:30 do 18:00 sati: Donji Unač

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pišče

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Seoca

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Kuta

Bar

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: korisnici na području Bijelog Brda

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornji Lepenac

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Štitarica

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Trebješica, Kos 1, Kos 2

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Žiljak, Donji Mojstir

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Lepenac-Cer

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež, Gornja Rovca

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Ribarevine, Dobrinje, Zaton, Mahala, Skočigorina, Drndari, Grab

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo Selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Šipovice, Sokolovac

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Bliškovo, Slatka, Stožer, Kičava

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bjeloševina, Strahov Do, Čardak – Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Kalušići, Zabrđe Živinska Farma, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Vujanović, Zenica, Duja, Dragaš, Mišović, Podrogatac, Pauče, Šumani, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže-MOGUĆA KRATKA ISKLJUČENJA NA POČETKU I ZAVRŠETKU RADOVA

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Dosuđe, Meteh,Jara i Babino Polje – Kratkotrajna isključenja DV 10kV Meteh

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Vrbica, dio sela Radmanci, Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Goražde

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Zabrđe

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Kalače

-u terminu od 6:00 do 7:00 sati: Gradsko područje Opštine Rožaje. Sela: Sređani, Baćevac, Seošnica, Kalače, Gusnice, Đuranovića Luke,Farma, Motel Turjak, Ski Lift,Dedeići, Baza,Mujevići-Duga, Skarepača,Bogaje, Koljeno , Bralići, Halilovići, Kozare, Majdan i Banđov, Carine, Daciće,Gornji Bukelj, Tofi kamenolom, Kaluđerski Laz, Betonjerka, Kamenjuša, Punkt Kula, Granični prelaz Kula i Repetitor Kula-Pogoni: Autoservis,Dekor, Fabrika Mašinskih djelova, Tofi i Ibar Mont, Titeks i Kristal, Naselja: Zeleni, Žute Litice i Županjica, Sela: Kujevići, Fejzići,Dautovići, Plunca, Babići, Grahovo, B.Crkva,Biševo, Luke,Redžovići, Crnokrpe, Razdolje, Konfekcija, Binjoši, Grablje, Rijeka, Kačari, Paučina, Blace, Radetina,Kačapore,Besnik, MaloPolje, Njeguši, Kurbadovići, Bać,Murići,Kajevići, Džudževići, Jablanica, Pripeć,Malindubrava,Vuča,Crnča,Dračenovac,Granit Mont , TV Repetitor, Hurije, Grahovo, Gornja

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

