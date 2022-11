Podgorica, (MINA) – Nezavisno i nepristrasno sudstvo je obaveza, ali i pravo, poručila je sekretarka Mreže mladih sudija Tijana Badnjar na skupu u Budvi.

Iz AIRE centra saopšteno je da su danas u Budvi održani susreti Mreže mladih sudija, koja okuplja sudije i sutkinje izabrane po novom sistemu izbora i imenovanja, a koji su završili Program inicijalne obuke i imaju manje od četiri godine sudijskog iskustva.

Kako su naveli, Mreža mladih sudija uspostavljena je kroz saradnju Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Crne Gore i AIRE centra, a uz podršku Britanske ambasade u Podgorici.

Iz AIRE centra su rekli da je njen cilj razvijanje novih modela obrazovanja i razmjena znanja u okvirima nove generacije nosilaca sudske funkcije.

„Nezavisno i nepristrasno sudstvo je naša obaveza, ali i naše parvo”, kazala je Badnjar.

Ona je rekla da je raduje da skupu prisustvuje 30 mladih sudija iz cijele zemlje, koji žele da suštinski doprinesu prihvatanju evropskih standarda nezavisnog i nepristranog sudstva.

Kako je navela Badnjar, potvrda da su prepoznati u njihovim naporima, dolazi i od uvaženih predavača iz Crne Gore i regiona, koji su se rado odazvali pozivu.

“Razgovaraćemo o izazovima koje nosi složenost trenutne situacije u sudstvu, trudeći se da iskoristimo naučene lekcije za budućnost“, kazala je Badnjar.

Iz AIRE centra rekli su da su, u panelu građanske sekcije, učesnici razgovarali o dostavljanju i preinačenju tužbe, kao i zaključenju i raskidu ugovora, sa predavačem Miodragom Pešićem, predsjednikom Upravnog suda Crne Gore.

Kako su naveli, na panelu krivične i prekršajne sekcije, učesnici su govorili o slobodnoj ocjeni dokaza, pravno nevaljanim dokazima, kao i izricanju i opozivu uslovne osude, sa sudijama Nenadom Vujanovićem i Radom Ćetkovićem.

Sudija Vrhovnog suda Sjeverne Makedonije, Mirjana Lazarova Trajkovska, kazala je da AIRE centar radi u cijelom regionu kako bi se napravila promjena u razgovoru o standardima koji se tiču nepristrasnosti i nezavisnosti suda, u svjetlu primjene Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava.

“Zadovoljstvo je biti u Crnoj Gori i razgovarati sa ovim mladim stručnjacima”, navela je Lazarova Trajkovska.

Iz AIRE centra su kazali da su na kraju skupa učesnici razgovarali o stresu i tehnikama borbe sa stresom sa psihologom Radmilom Stupar Đurišić.

Kako su naveli, članovi i članice Mreže najavili su nastavak saradnje i aktivnosti u narednoj godini.

