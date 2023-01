Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori u borbi protiv kriminala i korupcije predstoji najteži dio posla, rekao je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

On je to kazao za Televiziju Crne Gore, odgovarajući na pitanje kakvi su planovi za dalje kada je u pitanju borba protiv kriminala i korupcije.

“Ono što predstoji je najteži dio posla, a to je čišćenje naših institucija, uklanjanje njihovih kraka unutar institucija, koji su duboko bili ukorijenjeni i u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ali i u sudskoj, tužilačkoj vlasti i svim drugim institucijama”, kazao je Adžić.

On je, odgovarajući na pitanje kako gleda na istragu protiv njegovog partijskog kolege Rada Miloševića, rekao da zaista ne vjeruje da je neko mogao za mjesec da preuzme sve poslove, da organizuje ne samo oduzimanje robe, već i distribuciju i prodaju.

“Upravo zbog toga očekujem u narednom periodu da će tužilaštvo doći i do onih koji su vršili distribuciju, kao i da ćemo vrlo brzo biti informisani šta se dešavalo u periodu 2018, 2019, 2020, kada je taj posao u našoj zemlji cvjetao”, poručio je Adžić, prenosi Portal RTCG.

Upitan očekuje li da istragom mogu biti obuhvaćene još neke njegove partijske kolege, on je naveo da može biti obuhvaćen bilo ko, ali da zaista vjeruje da njegove kolege nijesu učestvovale u tom poslu.

Adžić je kazao da nije u potpunosti zadovoljan saradnjom sa tužilaštvom, navodeći da govori o svim nivoima.

“U tom kontekstu izdvojio bih Vrhovno državno tužilaštvo i Specijalno državno tužilaštvo, koji su u prethodnom periodu pokazali određeni iskorak, veću efikasnost od onoga što je bilo standardno djelovanje u prethodnom periodu”, rekao je Adžić.

On je naveo da se, ako se izuzme djelovanje pojedinaca, može reći da tužilaštvo još nije dostiglo efikasnost kakva se očekuje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS