U bolnicu u Risnu biće uloženo preko 2,5 miliona EUR

Podgorica, (MINA) – U rekonstrukciju, adaptaciju i za nabavku neophodne opreme za specijalnu bolnicu “Vaso Ćuković” u Risnu biće uloženo više od 2,5 miliona EUR, saopšteno je nakon sastanka premijera Dritana Abazovića i ministra zdravlja Dragoslava Šćekića sa menadžmentom i osobljem te ustanove.

Iz Ministarstva zdravlja kazali su da će radovi početi odmah po završetku turističke sezone.

Kako su naveli iz tog resora, Šćekić i Abazović su, nakon obilaska bolnice, obećali nastavak ulaganja u sve segmente zdravstvenog sistema.

Abazović je rekao da zdravstveni sistem i njegova obnova, poboljšanje i unapređenje, ostaju glavni prioritet 43.Vlade.

On je zahvalio svim zaposlenim u sistemu zdravstva i posebno naglasio učinak risanske bolnice.

„Ta bolnica je udvostručila kako broj operativnih zahvata, tako i ambulantnih pregleda, što zdravstvenu uslugu čini dostupnijom kako našim građanima, tako i brojnim turistima koji borave u Crnoj Gori“, naveo je Abazović.

Šćekić je kazao da će 1,4 miliona EUR biti uložena u rekonstrukciju bolnice u Risnu, 500 hiljada EUR u neophodnu opremu, dok će oko 250 hiljada EUR biti iskorišćeno za rekonstrukciju saobraćajnice, prilaznog puta i parkinga ustanove.

„Podsjećam i da je, na predlog Abazovića, za bolnicu u Risnu opredijeljeno oko 350 hiljada EUR, koje su građani prikupili za borbu protiv kovida“, naveo je Šćekić.

Od tog novca, kako je rekao, bolnica će nabaviti novi RTG aparat, kao i reanomobil, neophodan za transport pacijenata.

Šćekić je kazao da je bolnica u Risnu bila i biće brend crnogorskog zdravstvenog sistema.

On je poručio da će nadležni učiniti sve da poboljšaju uslove za rad zaposlenih, ali i da rješavanjem stambenih pitanja podrže njihov ostanak u ustanovi o čijem se kvalitetu rada i renomeu zna mnogo šire od granica Crne Gore, ali i regiona.

Šćekić je zahvalio Abazoviću na, kako je saopšteno, agilnom i nepokolebljivom stavu da zdravlje građana i zdravstveni sistem drži u vrhu svojih prioriteta.

„On je pohvalio ambiciju i izrazio poštovanje prema menadžmentu risanske bolnice i svim zaposlenim, na čelu sa doktorom Vladom Popovićem“, kaže se u saopštenju.

Popović je predstavio Abazoviću i Šćekiću rezultate rada ustanove kojom rukovodi.

On je poručio da će uslovi koji se stvaraju i kreiraju najnovijim ulaganjima učiniti da Crna Gora bude i te kako vidljiva na mapi ozbiljnih turističkih destinacija, gdje će se zdravstveni turizam posebno valorizovati kroz potencijale koje država posjeduje.

„Tokom susreta Abazovića, Šćekića i Popovića sa saradnicima bilo je riječi i o nerealnim koeficijentima prilikom obračuna zarada menadžemntu zdravstvenih ustanova, kao i diskriminaciji kada je u pitanju obračun plata nemedicinskom kadru“, kazali su iz Ministarstva.

