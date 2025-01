U Bijelom Polju prošle godine 196 saobraćajnih nezgoda

Podgorica, (MINA) – U Bijelom Polju se prošle godine dogodilo 196 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 140 osoba povrijeđeno, kazao je načelnik saobraćajne policije u tom gradu Veselin Bošković.

On je to rekao na konferenciji za novinare organizovanoj povodom pokretanja projekta „Saobraćaj.org.me“, koji će nevladina organizacija Multimedijal Montenegro (NVO MMNE) narednih mjeseci realizovati uz podršku Ministarstva saobraćaja.

Iz NVO MMNE saopštili su da su projekat pokrenuli u cilju unapređenja bezbjednosti u saobraćaju.

Bošković je kazao da je, iako se prošle godine dogodio veliki broj nezgoda, situacija bolja u odnosu 2023. kada ih je bilo znatno više.

“U tih 196 saobraćajnih nezgoda, ukupno je 140 osoba zadobilo tjelesne povrede, od čega je 29 teško povrijeđeno, a 111 lakše”, naveo je Bošković.

On je rekao da je 2023. šest osoba poginulo u saobraćajnim nezgodama koje su se dogodile u Bijelom Polju, a prošle godine nije bilo stradalih.

Prema riječima Boškovića, alkohol je bio uzrok u 33 saobraćajne nezgode koje su se prošle godine dogodile u tom gradu.

Kako je kazao, najčešći uzrok nezgoda je neprilagođena brzina.

“Pripadnici policije su prošle godine izdali 8.390 prekršajnih naloga, bilo je 1.295 prijava, kontrolisano je 490 osoba pod dejstvom alkohola, 239 osoba je uhapšeno, 14 vozača je uhapšeno zbog psihoaktivnih supstanci, a 653 vozila isključena iz saobraćaja”, naveo je Bošković.

Saradnica na projektu Ena Pušija kazala je da NVO MMNE, kao odgovorna organizacija, želi da razvija svijest javnosti o važnosti poštovanja svih pravila u saobraćaju, kako bi nezgoda bilo manje, a svi učesnici u saobraćaju bili bezbjedniji.

“Tokom 2022. u Crnoj Gori je registrovano 5. 675 saobraćajnih nezgoda, dok je u 2023. zabilježeno povećanje od 15,8 odsto u odnosu na prethodnu godinu, sa ukupno 6. 573 nezgode”, rekla je Pušija.

Ona je navela da je u prvih 11 mjeseci prošle godine bilo 6.110 saobraćajnih nezgoda.

Pušija je kazala da su 2022. u Crnoj Gori 73 osobe stradale u saobraćajnim nesrećama, dok je u 2023. taj broj porastao na 78.

To, kako je dodala, predstavlja povećanje od 6,8 odsto u odnosu na 2022. godinu.

Pušija je rekla da je do novembra prošle godine zabilježeno 69 smrtnih slučajeva u saobraćaju.

Kako je navela, 2022. je u saobraćajnim nezgodama povrijeđeno 2.955 osoba, a 2023. godine 3.086.

“Do novembra prošle godine povrijeđeno je 2.889 osoba, od kojih je 558 zadobilo teže, a 2.331 lakše povrede”, kazala je Pušija.

Podaci, kako su naveli iz NVO MMNE, ukazuju na značajan porast broja saobraćajnih nezgoda i stradalih osoba u 2023. u odnosu na 2022. godinu.

“Međutim, preliminarni podaci za prošlu godinu sugerišu blago pad broja nezgoda i stradalih u poređenju sa 2023. Ipak, ukupan broj nezgoda i dalje ostaje visok, što ukazuje na potrebu za kontinuiranim naporima u unapređenju bezbjednosti saobraćaja”, ističe se u saopštenju.

Sa konferencije je, kako se navodi, upućen apel vozačima da koriste pojas, da ne konzumiraju alkohol i ne koriste mobilne telefone tokom vožnje, kao i da vožnju prilagode saobraćajnim propisima i vremenskim uslovima.

