U Beranama pronađeno preko šest kilograma marihuane

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane pronašli su u Beran selu preko šest kilograma marihuane, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da su njihovi službenici u metalnom kontejneru pronašli i izuzeli pet vakumiranih pvc pakovanja sa sadržinom biljne materije zelene boje nalik na opojnu drogu marihuana, težine preko šest kilograma.

„Sa događajem je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju po čijem su nalogu pronađena pakovanja upućena na vještačenje Forenzičkom centru u Danilovgradu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane preduzimaju dalje mjere i radnje na identifikaciji odgovornih lica i rasvjetljavanju događaja.

