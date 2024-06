U Beranama otvorena Ljetnja škola za mlade diplomate

Podgorica, (MINA) – Ljetnja škola za mlade diplomate „Gavro Vuković“, koju će ove godine pohađati preko 55 polaznika iz 46 država, otvorena je danas u Beranama.

Ljetnja škola, čija je centralna tema “Budućnost diplomatije: prevazilaženje izazova i očuvanje mira“, trajaće do 28. juna, a programi će biti organizovani u Kolašinu, Cetinju, Kotoru i Podgorici.

Generalna sekretarka Ministarstva vanjskih poslova (MVP) Marija Maraš kazala je, otvarajući školu, da je zadovoljna što su se okupili u Beranama, u domu vojvode Gavra Vukovića, utemeljivača savremene crnogorske diplomatije.

“Naša ljetnja škola je postala globalna platforma za razmjenu znanja, iskustava i najboljih praksi” navela je Maraš.

Ona je dodala da je škola do sada okupila preko hiljadu profesionalaca međunarodnih odnosa, uključujući 800 mladih diplomata iz 88 zemalja i skoro 300 predavača.

Osvrnuvši se na ovogodišnju temu škole, Maraš je istakla je da ključ uspješne diplomatije leži u prepoznavanju i prevazilaženju izazova sa ciljem izgradnje i očuvanja mira, te razvijanja novih modela saradnje na političkom, bezbjednosnom i ekonomskom planu.

“Na tom putu posebnu odgovornost i obavezu imamo prema budućim generacijama lidera na međunarodnoj sceni”, poručila je Maraš.

Stalna predstavnica Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Ekaterina Paniklova podsjetila je da UNDP podržava zemlje da ostvare Ciljeve održivog razvoja, fokusirajući se na podršku mladima širom svijeta u njihovom angažmanu.

“Mir nije samo odsustvo konflikta, već napor ka postizanju pravde, ravnopravnosti i održivog razvoja. Vaša misija je da podstičete dijalog, gradite kulturne mostove i podržavate empatiju i međusobno poštovanje”, rekla je Paniklova.

Ona je kazala da je uvjerena da će nova generacija diplomata integritetom, neutralnošću i proaktivnim angažovanjem odgovoriti na izazove i suočiti se sa gorućim svjetskim problemima.

Paniklova je čestitala MVP, kao i svim učesnicima i učesnicama Ljetnje škole, Međunarodni dan žena u diplomatiji, ističući da je njihova podrška i posvećenost osnaživanju diplomatkinja ključna za napredak globalne diplomatije.

Predsjednik Skupštine opštine Opštine Berane Milun Rmuš rekao je da je zadovoljna što je Berane, tradicionalno, domaćin ceremoniji otvaranja Ljetnje škole i što će još generacija mladih diplomata u Crnoj Gori sticati različita znanja i vještine i sagledavati izazove u međunarodnim odnosima.

Ljetnju školu MVP realizuje u saradnji sa UNDP-om i Unijom za Mediteran.

