Tužilaštvo da ispita eventualne malverzacije u državnim preduzećima

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović kazao je da će pozvati tužilaštvo da ispita eventualne malverzacije prilikom zapošljavanja u državnim preduzećima.

On je to naveo odgovarajući na pitanje šefa poslaničkog Kluba Demokratske partije socijalista Danijela Živkovića šta namjerava da preduzme povodom drastičnog povećanja broja zaposlenih u prethodne dvije godine u preduzećima koja se nalaze u većinskom vlasništvu države.

“Da li ćete pozvati tužilaštvo da preispita rad izvršnih direktora i odbora direktora tih kompanija, koji su od finansijski stabilnih preduzeća pretvorena u gubitaše”, navodi se u pitanju Živkovića.

Živković je istakao da je veoma važno koga imenuju na funkcije u tim preduzećima.

Abazović je kazao da su „krenuli da uvode red u javnim preduzećima“, i dodao da je to dug proces, ali da se definitivno počelo.

„Što se bude pronašlo, procesuiraće se, novo tužilaštvo neka odgovori, kao što sam rekao „ni po babu ni po stričevima“. Ako je iz moje porodice ili neko meni najbliži, a uradio je nešto protivzakonito, neka odgovara“, poručio je Abzaović.

On je rekao da je ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović izvijestio Vladu o povećanju broja zaposlenih i svojoj urgenciji da se u periodu kada se budu dešavale promjene u državnim preduzećima ne nastavi sa neracionalnom politikom zapošljavanja.

Abazović je naveo da ako stvarno postoje potrebe, iz bilo kojeg razloga koji je opravdan, nemaju apsolutno ništa protiv.

„Sistem, koncept koji funkcioniše da su Crna Gora i državna preduzeća uhljebistan, nije promijenjen nezavisno od toga ko je na vlasti“, kazao je Abazović.

On je rekao da svi to vide kao neku mogućnost partijskog plijena, što je, kako je naveo, jako ružno.

„Kada je riječ o onome što ste konkretno pitali, a odnosi se na to šta ćemo da preduzmemo i da li ćemo pozvati specijalnog državnog tužioca ili osnovnog državnog tužioca da pogleda neke eventualne malverzacije koje su bile, odgovor je da. Ni po babu ni po stričevima“, poručio je Abazović.

On je apelovao na ljude koji budu ili su već imenovani u nekim državnim preduzećima da ako nađu da je nešto rađeno protivzakonito, a nijesu spremni da obavijeste nadležne institucije, obavijeste Vladu.

„Vlada će obavijestiti nadležne institucije“, dodao je Abazović.

On je istakao da je to jedini princip.

Abazović je apelovao na sve da se prema državnoj kasi odnose bolje nego prema kućnom budžetu.

„Želim da pomenem jedno preduzeće, neću ga imenovati. Gubitak je bio deset miliona EUR i nije tačno da je izazvan samo poremećajem tržišta, odnosno viskom cijenom električne energije. Kada sam govorio da su neki organi preduzeli neke mjere, to se odnosilo na to preduzeće“, kazao je Abazović.

On je zatražio da svi doprinesu da se državna preduzeća ne koriste kao partijski bastioni, nego da odgovaraju svrsi.

Šef kluba Demokratskog fronta Slaven Radunović pitao je da li dalje važi Abazovićevo i obećanje potpredsjednika Vladimira Jokovića da će Vlada u najskorije vrijeme potpisati Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), organizovati popis u ovoj godini i najozbiljnije razmotriti savjet SAD i EU da se Crna Gora uključi u Otvoreni Balkan.

“Da li ste spremni da rizikujete pad Vlade, nakon tih odluka”, upitao je Radunović, navodeći da se iz nekih partija koji čine Vladu ili je podržavaju u parlamentu čuju otvoreno protivljenje tim obećanjima.

Radunović je rekao da će se popisom dobiti podatak koliko stanovnika ima Crna Gora.

“Ako se budu popisivali oni koji žive u Crnoj Gori, država će imati i ispod 600 hiljada stanovnika. Više nijesu glavni problem fantomski birači, toga ima možda 500 ili hiljadu, glavni problem su rezervni fondovi birača DPS-a koji ne žive u Crnoj Gori i koji nemaju pravo glasa po Ustavu”, kazao je Radunović.

On je naveo da se to mora riješiti Zakonom o prebivalištu.

Abazović je rekao da “nema mrdanja” od onog što je najavio u ekspozeu.

“Lično trudim se da stvari skidam sa dnevnog reda”, dodao je on.

Abazović je naveo da je Temeljni ugovor sa SPC obaveza države.

“Stupićemo u rješavanje tog problema iako ga ja ne vidim tako. Biće potpisan u skladu sa Ustavom i zakonom. Ovaj Temeljni ugovor će biti najviše u skladu sa Ustavom i zakonom nego što je Vlada ikad potpisala”, dodao je on.

On je kazao da će svi imati jednaka prava i obaveze.

“Očekujem da se pitanje Temeljnog ugovora sa SPC riješi uskoro. To će uskoro ići na Vladu i na komisije i onda neka se svako izjasni kako hoće. Kao i oko svega ima disonantnih tonova, da li neko želi da ruši Vladu, to nije moj problem”, dodao je Abazović.

On je, govoreći o popisu, kazao da je Zakon o popisu usvojen je na Vladi, da je to stvar koja dobija političke obrise i dodao da ga doživljava tehnički kao i Radunović.

Abazović je rekao da sumnja da postoji veći broj ljudi koji će se danas i za šest mjeseci izjasniti drugačije.

On je rekao da ne bi volio da popis bude u period kada se održavaju izborne kampanje.

Abazović je, govoreći o Otvorenom Balkan, kazao da nikakva žurba ne postoji i podsjetio da je Vlada fomirala Radna grupa. On je pozdravio najavljenu raspravu u Skupštini povodom te inicjative.

“Neko želi da živi u 90-tim, neko želi da živi u 21. vijeku”, rekao je Abazović dodajući da je vrlo afirmativan prema toj ideji i da misli da je dobra za Crnu Goru.

