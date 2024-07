Turski državljanin uhapšen zbog prebrze vožnje

Podgorica, (MINA) – Službenici Mobilne jedinice saobraćajne policije uhapsili su O.T. iz Turske, jer je vozio 140 kilometara na sat (km/h) na dijelu puta gdje je ograničenje 60 km/h.

Iz Uprave policije su na društvenoj mreži X objavili da su njihovi službenici kontrolisali O.T. na putu Podgorica – Cetinje.

“Utvrđeno je da se vozilom kretao brzinom od 140 km/h na dijelu puta gdje je brzina kretanja ograničena na 60 km/h”, naveli su iz policije.

