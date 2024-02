Turnir posvećen Saši Milačiću okupio 113 stonotenisera

Podgorica, (MINA) – Međunarodni stonoteniski turnir, koji je odigran u znak sjećanja na dugogodišnjeg sportskog radnika Sašu Milačića, okupio je u Podgorici 113 stonotenisera, koji su se za medalje borili u mlađim uzrasnim kategorijama.

Crnogorski stoni tenis predstavljali su talentovani takmičari Budućnosti, Budima, Jedinstva, Lovćena, Spina, Gorštaka, hercegnovskog kluba Novi, Valdanosa i Kotora, a nastupili su i takmičari iz Albanije i Kosova.

U konkurenciji juniora najbolji je bio Luka Karanović iz hercegnovskog kluba Novi, koji je u finalnom meču savladao Kejdija Kaljaju, člana Ping pong kluba Tirana, 3:1.

Bronzane medalje osvojili su Aron Koni (Drač) i Adriatik Maljoku (Gani Maljoku, Kosovo).

U konkurenciji juniorki zlatnu medalju osvojila je Lena Osmani iz Prištine, nakon što je u finalnom meču bila bolja od Kristine Šebek iz Budućnosti.

Bronzane su bile članice Budima, Anastasija Vujović i Nikolina Maksimović.

U konkurenciji kadeta zlatne medalje osvojili su Milan Vučetić (Novi) i Anastasija Vujović (Budim).

Vučetić je u finalnom meču pobijedio Resula Smailija iz prizrenske ekipe Šar.

Pobjednički podijum komletirali su članovi Tirane, Morgan Ljohja i Etien Ćošja.

U ženskoj konkurenciji Vujović je u meču za zlato savladala Miu Živanović iz Valdanosa.

Bronzane su bile Katarina Maksimović (Budim) i Lara Franeta (Valdanos).

Najbolji mlađi kadet memorijala Saša Milačić je Đorđe Mitrić iz Spina, nakon što je u finalu savladao Prizrenca Resula Smaillija.

Mjesto na pobjedničkom postolju izborili su i Imran Duraku (Šar, Prizren) i Rejan Krasnići (Gani Maljoku).

U konkurenciji mlađih kadetkinja zlatna je bila Lara Franeta iz Valdanosa, pobjedom u finalu protiv Kaline Božović iz Budima.

Sa bronzanim odličjima turnir su završile Anabel Coba (Vlaznija) i Ana Kokoneši (Elbasani).

U konkurenciji najmlađih kadeta trijumfovao je Marvi Đata (Ping pong Tirana), koji je u finalu bio bolji od Prizrenca Imrana Durakua.

Bronzanim medaljama zadovoljili su se Marko Medenica iz Gorštaka i Gleos Selmanllari (Ping pong Tirana).

Kod najmlađih kadetkinja pobijedila je Ana Kokoneši (Elbasani), koja je u finalu bila bolja od Anamarije Doberdaku (Vlaznija).

Bronzane medalje osvojile su Hana Hot (Jedinstvo) i Julija Mitrić (Spin).

Turnir je odigran u dvorani univerzitetskog Sportsko-kulturnog centra, a proglasio ga je otvorenim predsjednik Stonoteniskog saveza Crne Gore Željan Šoć.

Milačić, koji je preminuo od posljedica Covida 19 sredinom januara 2021. godine, bio je dugogodišnji takmičar, direktor i predsjednik Budućnosti. Bio je član predsjedništva Stonoteniskog saveza SFR Jugoslavije i predsjednik Stonoteniskog saveza Crne Gore.

Za doprinos razvoju stonog tenisa kao zaslužnom sportskom radniku dodjeljena mu je titula počasnog člana Balkanske stonoteniske unije.

Glavni grad postuhmno ga je nagradio Zlatnom plaketom za doprinos razvoju sporta u Titogradu i Podgorici.

