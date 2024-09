Trka za lijek: Prikupljeno preko 5,4 hiljade EUR za psihofizičku podršku ženama

Podgorica, (MINA) – Na događaju “Trka za lijek” /Race for the Cure/, koji je održan danas na podgoričkom brdu Gorica, prikupljeno je preko 5,4 hiljade EUR pomoći za psihofizičku podršku ženama za povratak u redovne tokove života nakon operacije karcinoma dojke.

Kako je saopšteno iz nevladine organizacije (NVO) Brini o sebi, događaj je okupio 1.036 registrovanih učesnika koji su registracijama donirali novac za podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke.

“Prikupljeno je 5.462 EUR, koja će biti opredijeljena za psihofizičku podršku ženama za povratak u redovne tokove života nakon operacije karcinoma dojke”, kaže se u saopštenju.

Predsjednica NVO Brini o sebi, Ivona Dabetić, kazala je da je “Trka za lijek” važno podsjećanje za sve žene na neprocjenjivi značaj brige o sebi.

“U skladu sa sloganom trke “Svakim korakom podržavamo jedni druge”, danas smo poslali snažnu poruku svim ženama koje se bore sa karcinomom dojke da nijesu same u toj borbi”, rekla je Dabetić.

Događaju su prisustvovale supruga predsjednika države, Milena Milatović, ambasadorke Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Francuske i Velike Britanije Džudi Rajzing Rajnke, Andreina Marsela, An Mari Maske i Dona Meken.

One su, kako se dodaje, pozvale prisutne žene da blagovremeno brinu o sebi i naglasile značaj prevencije sa ciljem ranog otkrivanja karcinoma dojke.

“Istakle su podršku organizovanju “Trka za lijek” događaja u Crnoj Gori i zahvalile organizatorki na aktivnostima koje sprovodi sa ciljem podrške ženama koje se liječe od karcinoma dojke”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je danas na Gorici u znak podrške trčalo i šetalo više od hiljadu žena, muškaraca i djece, a tri ženska i tri muška pobjednička mjesta simbolišu pobjedu svih žena nad karcinomom dojke.

Dodaje se da su prvi kroz cilj prošli Đole Radović, Anton Glogaj i Nemanja Ćetković, dok je prvo mjesto među ženama osvojila Milica Radulović, drugo Ana Krivokapić i treće Ksenija Ražnatović, a četvrta je kroz cilj prošla jedanaestogodišnja djevojčica Ester Vukotić.

