Tragaju za osumnjičenima za nanošenje teških povreda u Ulcinju

Podgorica, (MINA) – Policija je raspisala lokalnu potragu za A.L. (20) i A.Š. (22) iz Podgorice, koji se potražuju zbog sumnje da su u Ulcinju fizički napali dva mlađa muškarca, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj, nakon niza preduzetih mjera i radnji, identifikovali dvije osobe osumnjičene da su izvršile nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda.

„Oni su, kako se sumnja, 1. maja oko dva sata i 45 minuta, na mostu na Adi, upotrebom palice i motke napali oštećene M.M. i N.M, zadajući im više udaraca“, rekli su iz policije.

Iz policije su kazali da je oštećenima ukazana ljekarska pomoć, a N.M. su konstatovane teške tjelesne povrede.

„Policija je o svim preduzetim radnjama obavijestila državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, koji je kvalifikovao navedeno djelo i naložio hapšenje osumnjičenih osoba“, navodi se u saopštenju.

