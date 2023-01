Toplifikacija Pljevalja proglašena projektom od javnog interesa

Podgorica, (MINA) – Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku da se toplifikacija Pljevalja proglasi projektom od javnog interesa.

Kako je saopšteno iz Vlade, proglašenjem javnog interesa za realizaciju tog projekta očekuje se povećanje efikasnosti i efektivnosti cijelog procesa operacionalizacije toplifikacije Pljevalja.

“Time bi se ubrzale i prevazišle mnoge administrativne barijere koje bi u redovnim okolnostima stajale na putu”, navodi se u saopštenju.

Kako bi se što prije pristupilo realizaciji projekta, a u cilju zaštite zdravlja građana, propisano je da Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.

