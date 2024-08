Todorović: Pejovića smijeniti sa funkcije direktora Monstata

Podgorica, (MINA) – Direktora Uprave za statistiku (Monstat) Miroslava Pejovića treba smijeniti sa te odgovorne funkcije, jer je doveo u pitanje istinitost rezultata popisa, ocijenili su iz Demokratske narodne partije (DNP).

Portparolka DNP-a Jovana Todorović u saopštenju je navela da ta partija sa čuđenjem primjećuje “da je član Predsjedništva Pokreta Evropa sad Tihomir Dragaš, osim funkcije predsjednika borda TO Montenegro, izgleda postao i portparol Monstata u odbrani namjerne opstrukcije u objavljivanju rezultata popisa”.

Dragaš je na mreži X napisao da je Monstat zauzeo stav da ne objavi rezultate popisa stanovništva dok se ne završi izrada softvera i revizija koda softvera.

Todorović je rekla da im nije jasno da li je stav Dragaša i stav Monstata, pošto se on oglasio kao član komisije za specifikaciju softvera i revizija koda.

“Koliko god zvučala impresivno još jedna u nizu funkcija Dragaša, građani, a ni javnost nijesu nimalo impresionirani ovakvim i sličnim objašnjenjima zašto ni nakon devet mjeseci nemamo objavljene rezultate popisa”, kaže se u saopštenju.

Todorović je navela da otvoreno sumnjaju da se radi o klasičnoj zloupotrebi čelnih ljudi u Monstatu, ali i u komisiji za specifikaciju softvera i reviziju koda.

“Kojima očigledno ne odgovaraju rezultati popisa i na svaki način pokušavaju da odlože objavu rezultata, ili da ublaže projekciju koja bi za neke društveno političke strukture bila poražavajuća”, rekla je Todorović.

DNP, kako je kazala, zato smatra da Pejovića treba smijeniti sa funkcije.

“Jer je svojim (ne)radom doveo u pitanje istinitost rezultata, koji će jedne godine morati biti objavljeni”, navela je Todorović.

Prema njenim riječima, Crnoj Gori nije potreban još jedna instiuticonalna afera.

“A DNP joj sigurno neće davati legitimitet ćutanjem, ili objavom korisnih nejasnoća koje smo imali priliku danas da čujemo”, navela je Todorović.

