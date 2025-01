Tim stručnjaka Klinike za psihijatriju daće podršku Domu zdravlja Cetinje

Podgorica, (MINA) – Tim stručnjaka Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) će tokom dana dati podršku Domu zdravlja Cetinje, saopšteno je iz KCCG-a.

U pucnjavi koja se u srijedu poslijepodne dogodila na Cetinju ubijeno je 12 osoba, od čega dvoje djece, a teško je povrijeđeno četvoro ljudi.

Iz KCCG su rekli da je osoblje Klinike za psihijatriju prije dvije godine obučilo 400 profesionalaca u Crnoj Gori iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, policije i vojske, o pružanju psihiloške prve pomoći.

“U trenucima masovnih stradanja postoji povećana potreba za psihološkom podrškom u vidu psihološke prve pomoći, koja je najučinkovitija odmah, i upravo zato su oni prvi koji izlaze na teren, a da nijesu psihijatri i psiholozi, oni koji mogu najviše i da pomognu”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, Crna Gora ima te ljude, i među nekima od njih sinoć bili su i oni koji su posebno obučeni za ovaj vid zbrinjavanja građana u stanju šoka i velike tragedije.

“Tokom dana će tim stručnjaka Klinike za psihijatriju KCCG dati podršku Domu zdravlja Cetinje i staviti se na raspolaganje svima kojima je potreban ovaj vid podrške i pomoći”, rekli su iz KCCG.

Oni su kazali da se Klinika za psihijatriju KCCG organizovala da u narednim danima, uključujući i praznične dane, ovim povodom u svojim ambulantama pruži potrebnu psihološku podršku.

