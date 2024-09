Tajani sjutra u radnoj posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Ministar vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije, Antonio Tajani, doputovaće sjutra u radnu posjetu Crnoj Gori.

Kako je najavljeno iz ambasade Italije u Crnoj Gori, Tajani će se sastati sa najvišim predstavnicima vlasti kako bi isticao stalnu posvećenost Italije rastu, stabilnosti i perspektivi evropskih integracija regiona Zapadnog Balkana.

Tajani će se u Podgorici sastati sa predsjednicima države i Vlade, Jakovom Milatovićem i Milojkom Spajićem, i sa ministrom vanjskih poslova Ervinom Ibrahimovićem.

Tajani je kazao da je Zapadni Balkan prioritet italijanske vanjske politike kome posvećuju stalnu pažnju, i na multilateralnom nivou, predsjedavajući grupom Prijatelja Balkana sa kojom će se ponovo sastati u Njujorku za nekoliko dana.

„Radnim posjetama i poslovnim forumima koji se održavaju sa svim zemljama u okruženju otvaramo nove puteve za jačanje izvoza i investicija italijanskih kompanija“, dodao je Tajani.

On je rekao da rade na daljem jačanju istorijskih veza sa Crnom Gorom.

“Stvaranjem posebnog zajedničkog komiteta, mi u potpunosti sprovodimo Sporazum o strateškoj saradnji koji je nekadašnji predsjednik (Silvio) Berluskoni potpisao 2010. godine. Dvije obale Jadrana su sve bliže i bliže“, kazao je Tajani.

Prema njegovim riječima, integracije infrastruktura i tržišta električne energije su pokretačka snaga za rast, odnosno izvanredan most koji približava Balkan Evropskoj uniji.

“Željeno dvostručenje podmorskog dalekovoda koji je izgradila kompanija Terna će doprinijeti da Crna Gora postane istinsko energetsko čvorište regiona i ojača će sigurnost snabdjevanja“, dodao je Tajani, koji će otvoriti rad “Okruglog stola o energetici Italija i Crna Gora” u Podgorici.

Tajani će sjutra boraviti i u radnoj posjeti Sjevernoj Makedoniji gdje će se, kako je najavljeno, sastati sa predsjednicima države i parlamenta Gordanom Silijanovskom Davkovom i Afrimom Gašijem, sa premijerom Hristijanom Mickoskim i sa ministrom vanjskih poslova i trgovine Timčom Mućunskim.

Tajani je kazao da je Sjeverna Makedonija ključni partner u obezbjeđivanju budućnosti prosperiteta i stabilnosti za cijeli region Zapadnog Balkana.

“Radimo na prevazilaženju svih prepreka na putu Skoplja ka pridruživanju EU. Postoji veoma veliki potencijal za dalje jačanje naših bilateralnih odnosa počevši od saradnje u strateškim sektorima i sektorima sa visokom dodatom vrijednošću“, zaključio je Tajani.

