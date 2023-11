SZO strateški partner u jačanju zdravstvenog sistema

Podgorica, (MINA) – Transparentno, odgovorno i inkluzivno vođenje zdravstvene politike nije moguće bez pouzdanih i kvalitetnih podataka, ocijenjeno je na sastanku ministra zdravlja Vojislava Šimuna sa šeficom Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u Crnoj Gori, Minom Brajović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, na sastanku je poručeno da ostvarivanje univerzalne zdravstvene zaštite, kroz ulaganje u primarni nivo zdravstvene zaštite i jačanje kapaciteta za efikasnu kontrolu hroničnih nezaraznih bolesti, predstavlja jedan od ključnih prioriteta tog resora.

Šimun i Brajović su poručili da će u narednom periodu to biti okosnica saradnje sa SZO.

Oni su se saglasili da planiranje i uspostavljanje operativnog sistema za osiguranje kvaliteta zdravstvene zaštite, sa posebnim fokusom na izradu i uvođenje protokola, kako bi se osigurali bolji zdravstveni ishodi i obezbijedila racionalna upotreba raspoloživih resursa, nema alternativu.

Potrebno je, kako su naveli, urediti sistem tako da se osigura integrisanost servisa i kontinuitet u pružanju kvalitetne zdravstvene zaštite, što je od ključnog značaja za unapređivanje zdravlja populacije i smanjivanja nejednakosti u društvu.

Šimun i Brajović su se saglasili da opterećenje hroničnim nezaranim bolestima značajno pogoršava eskalacija rizičnih ponašanja, u prvom redu upotreba duvana i nikotinskih proizvoda, alkohola, neadekvatna ishrana i nedovoljan nivo fizičke aktivnosti.

Oni su istakli da je za smanjenje uticaja faktora rizika, koji su vodeći uzrok umiranja, obolijevanja i invaliditeta, neophodno intenzivirati multisektorsku saradnju i angažman čitavog društva, u čemu će podrška i pomoć SZO biti značajna.

Iz Ministarstva su rekli da je na sastanku bilo riječi i o daljem osnaživanju kapaciteta za pripremljenost i odgovor na vanredne zdravstvene situacije, kao putu stvaranja bebjednijeg, zdravijeg i prosperitetnog društva za sve u Crnoj Gori.

To je, kako su kazali, veoma važno, s obzirom na izazove sa kojima se Crna Gora suočili tokom COVID pandemije.

„Ministarstvo zdravlja, u saradnji sa SZO, nastaviće dosljedno da sprovodii koncept „jedinstvenog zdravlja“ , posebno u kontroli antimikrobne rezistencije, kao javnozdravstvenog i ekonomskog izazova, kako u Crnoj Gori i Evropi, tako i na globalnom nivou“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da transformacija zdravstvenog sistema za bolje zdravlje svih, a posebno ranjivih grupa i osoba sa invaliditetom, nije moguća bez pouzdanih i kvalitetnih podataka.

„Transparentno, odgovorno i inkluzivno vođenje zdravstvene politike utemeljene na dokazima i pouzdanim podacima je put koji vodi ka boljem zdravlju i vraćanju povjerenja građana u institucije sistema“, kaže se u saopštenju.

