Svi za naš grad 24 mandata, Evropa sad 13

Podgorica, (MINA) – Koalicija Svi za naš grad osvojila je 24 mandata na lokalnim izborima u Podgorici, dok je 13 mandata pripalo pokretu Evropa sad, pokazuju privremeni rezultati Opštinske izborne komisije (OIK).

Kako su naveli iz OIK Podgorica, lista Za budućnost Podgorice osvojila je 11 mandata, dok je koalicija Idemo ljudi Demokrata, Ujedinjene Crne Gore i Demosa osvojila šest mandata.

Lista Građanskog pokreta URA, Civisa i Albanske alternative Može Podgorica osvojila je četiri mandata.

U Glavnom gradu izborni cenzus nijesu prešle Socijalistička narodna partija, Preokret i Svetosavska srpska lista.

