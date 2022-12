Svi kojima je stalo do evropske perspektive poštovaće mišljenje VK

Podgorica, (MINA) – Vlada, koja bi nastala na temelju usvojenih izmjena i dopuna Zakona o predsjedniku, ne bi zadržala status legitimnog partnera međunarodne zajednice, kazao je poslanik i član Predsjedništva Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

Nikolić je agenciji MINA rekao da će svi kojima je stalo do evropske perspektive Crne Gore poštovati mišljenje Venecijanske komisije (VK).

Prema njegovim riječima, Brisel i Vašington upozorili su odlazeću vladu i parlamentarnu većinu da bi bilo veoma neodgovorno ignorisati mišljenje VK i glasati za izmjene Zakona o predsjedniku u drugom krugu.

“Ta poruka se, prije svega, odnosi na URA-u i Demokrate, koji i dalje advokatišu ulazak Demokratskog fronta (DF) u vladu, iako im je rečeno: vi odlučite, ali DF nije partner za Brisel i Vašington”, naveo je Nikolić.

On je poručio da iz tog razloga, predstojeća sjednica Skupštine treba da da odgovor na pitanje da li u Crnoj Gori postoji jasna vrjednosna većina koja istinski vjeruje u evropska pravila.

Nikolić je istakao da je najvažnije pravilno razumjeti dobronamjernu sugestiju međunarodnih partnera Crne Gore, a ona glasi – proevropska politika ne dozvoljava baš svaki savez.

„Prema tome, svi kojima je stalo do evropske perspektive Crne Gore poštovaće mišljenje VK. U suprotnom, našoj državi prijeti potpuna blokada EU puta, ali i međunarodna izolacija”, upozorio je Nikolić.

On je podsjetio da 75 odsto građana Crne Gore podržava članstvo u EU, što je, kako je naveo, činjenica koja obavezuje.

“Dakle, interes građana i države nije da se članstvo u EU podredi želji parlamentarne većine da se obračuna sa DPS-om. Niti da se u predstavničkom domu građana ruši institucija Predsjednika Crne Gore“, naveo je Nikolić.

Interes građana je, kako je poručio, da proevropske stranke sarađuju i obezbijede evropsku budućnost Crnoj Gori.

