Svi kandidati da se jasno odrede prema NATO integracijama

Podgorica, (MINA) – Kandidatkinja Socijaldemokratske partije (SDP) za predsjednicu države Draginja Vuksanović Stanković pozvala je sve predsjedničke kandidate da se jasno odrede prema NATO integracijama, kako bi se vidjelo ukrivaju li antizapadnu orijentaciju nominalnom podrškom članstvu u Evropskoj uniji.

Kako je saopšteno iz SDP-a, Vuksanović Stanković je, na konvenciji u Bijelom Polju, kazala da se neki kandidati na predsjedničkim izborima lažno predstavljaju kao građanski kandidati.

“Lako je dokazati da oni to nijesu. Ne možete biti građanski kandidati i istovremeno svoju politiku temeljiti na onoj negativnoj tradiciji Srpske pravoslavne crkve i političkim aspiracijama koje ona ima”, rekla je Vuksanović Stanković.

Ona je istakla da građanski kandidat ne može ispunjavati planove nacionalističkih krugova Srbije i želje njenih autoritarnih i antidemokratskih lidera Aleksandra Vučića i Aleksandra Vulina.

Kako je kazala Vuksanović Stanković, građanski kandidat mora da jednako brani interese svih građana, a ne da su mu neke nacije i vjere bliže od onih drugih.

“Nekome može zvučati možda i neskromno, ali s punim uvjerenjem tvrdim – ja sam jedini kandidat koja je predstavnik autentičnih građanskih snaga”, naglasila je Vuksanović Stanković.

Kako je saopštila, jedna od stvari za koju se sve partije i kandidati inicijalno zalažu jesu integracije u Evropskoj uniji (EU).

Ona je kazala da je svima jasno da neki kandidati to ne rade iskreno i srcem, već jer znaju da je ogromna većina građana za EU integracije.

“Dokaz za to je činjenica da se ne zalažu za jačanje NATO integracija, a NATO jeste simbol autentične okrenutosti ka Zapadu”, kazala je Vuksanović Stanković.

Ona je rekla da je politika koju ona predstavlja od prvog dana za članstvo Crne Gore u NATO-u.

“Pozivam sve kandidate da se jasno odrede prema NATO integracijama Crne Gore, kako bi svi građani vidjeli jasno da li su oni jasno i nedvosmisleno zapadno orijentisani, ili samo ukrivaju svoju antizapadnu orijentaciju nominalnom podrškom članstva Crne Gore u EU”, rekla je Vuksanović Stanković.

Prema njenim riječima, evropske integracije su bile ugrožene tokom vladavine Demokratske partije socijalista (DPS) usljed korupcije i kriminala i raširene nepravde.

Vuksanović Stanković je kazala da današnja vlast suštinski uopšte ne teži EU integracijama, već to članstvo samo deklarativno navodi kao svoj politički cilj.

“Da je drugačije, poneki napredak bi u ispunjavanju uslova napravili, ili još vidljivije, ne bi ignorisali zahtjeve naših EU partnera kada je reč o stavovima Venecijanske komisije, ili o nužnosti održavanja vanrednih parlamentarnih izbora, ili o potpisivanju neustavnog Temeljnog ugovora”, naglasila je Vuksanović Stanković.

Ona je rekla da su promjene od 30. avgusta najveća prevara, jer su loše prakse nastavljene dok su državu unizili.

“Navodne promjene o kojima oni govore nakon parlamentarnih izbora 2020. nijesu se dogodile. Jednostavno je jedna partijska elita smijenila drugu, a sve je u našoj društvenoj stvarnosti i u realnom životu građana ostalo skoro isto”, smatra Vuksanović Stanković.

Prema njenim riječima, situacija je još gora kada je riječ o nacionalnim i državnim interesima.

Kako je Vuksanović Stanković ocijenila, vlade Dritana Abazovića i Zdravka Krivokapića, radile su u kontinuitetu protiv državnih interesa Cre Gore.

“Danas je naša domovina unižena. Danas je naša država ugrožena. To treba jasno reći, i ne treba zbog toga da iskazujemo strah, nego moramo hrabro da iskoračimo i pokažemo spremnost da je branimo”, saopštila je Vuksanović Stanković.

Ona je kazala da će sa pozicije predsjednice države stajati bezuslovno u odbranu Crne Gore kao jedine domovine punim srcem iskrenog patriote.

