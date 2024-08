Suspendovan još jedan čuvar šuma iz Berana

Podgorica, (MINA) – Vršilac dužnosti direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, Miloš Rajković, suspendovao je danas čuvara šuma u Područnoj jedinici Berane, zbog propusta u radu.

Iz Uprave su rekli da su nenajavljene kontrole tog terena dale pozitivne rezultate u borbi protiv šumokradica i da je utvrđeno da je i čuvar šuma u ponedjeljak napravio ozbiljan propust u radu koji je u fazi izviđaja.

„Iz tih razloga, a nakon prikupljenih podataka od rukovodioca Područne jedinice Berane i drugih službenika, Rajković je jutros, po hitnom postupku donio rješenje o suspendovanju ovog čuvara šuma do okončanja disciplinskog postupka“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je suspendovani šumar bio zadužen za gazdinsku jedinicu Jelovica, koja je bila jedna od najugroženijih kada je riječ o bespravnim sječama.

Iz Uprave su poručili da će nastaviti sa rigoroznim kontrolama terena i da neće abolirati od odgovornosti zaposlene koji djeluju protivno zakonskim propisima.

„Crnogorske šume biće zaštićene od neodgovornih pojedinaca, dok će u Upravi moći da rade isključivo odgovorni i profesionalni radnici, kakva je i velika većina istih“, zaključuje se u saopštenju.

