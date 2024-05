Sukobi podstiču NATO saveznike da djeluju složno i brzo

Podgorica, (MINA) – Sukobi u Evropi i na Bliskom istoku podstiču NATO saveznike da djeluju složno i brzo, kazao je ministar odbrane Dragan Krapović i dodao da moraju razmišljati unaprijed dok rješavaju sadašnje izazove.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, danas otvorio sastanak NATO Vazduhoplovnog komiteta, koji se prvi put održava u Crnoj Gori.

Krapović je istakao da Komitet predstavlja pouzdanu platformu za razmjenu iskustava i znanja između civilnih i vojnih vazduhoplovnih eksperata širom svijeta, sa ciljem pronalaženja rješenja za buduće izazove.

“Trenutna situacija u Evropi zahtijeva od nas da obezbijedimo dovoljan pristup vazdušnom prostoru za vojnu obuku, agilno prekogranično kretanje i fleksibilno korišćenje vazdušnog prostora ”, kazao je Krapović.

Kako je rekao, zemlje članice su odgovorne da uspostave, razviju i obezbijede odgovarajuću pravnu osnovu i infrastrukturu, kao i otporan vazdušni ekosistem za civilne i vojne korisnike.

Krapović je naglasio da sukobi u Evropi i na Bliskom istoku podstiču saveznike da djeluju složno i brzo, i da zajednički moraju razmišljati unaprijed dok rješavaju sadašnje izazove.

“Primjena i unapređenje koncepta fleksibilnog korišćenja vazdušnog prostora razvija evropski vazdušni prostor u jednu cjelinu koja je fleksibilna i reaguje na promjene u potrebama korisnika vazdušnog prostora, kako civilnih, tako i vojnih”, poručio je Krapović.

On je kazao da se moraju donositi pametne odluke i da se mora sarađivati od najranije tačke rješavanja izazova.

Predstavnik NATO Vazduhoplovnog komiteta Đorđo Ćoni je, kako je saopšteno, istakao značaj civilno-vojne saradnje kao ključnog faktora koji doprinosi spremnosti i otpornosti saveznika, u kontekstu sve izazovnijeg bezbjednosnog okruženja.

Iz Ministarstva su kazali da su učesnici sastanka razmatrali brojna pitanja vezana za vazduhoplovstvo, i razmijenili iskustva sa partnerskim zemljama.

Taj vazduhoplovni forum Alijanse je, kako su naveli, prilika i za otvorenu diskusiju o svim izazovima koji utiču na vojna vazduhoplovstva NATO i partnerskih zemalja.

NATO Vazduhoplovni komitet je civilno-vojno tijelo koje savjetuje Sjevernoatlantski savjet, tijela NATO-a koje donosi odluke.

