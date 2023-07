Stonoterniseri počeli pripreme, cilj medalja u Šefildu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić i u Šefildu žele da nastave kontinuitet dobrih rezultata i osvajanja medalja na Evropskim prvenstvima, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Radović i Bakić sa trenerom Vladimirom Marićem počeli su u Zrenjaninu pripreme za kontinentalni šampionat, koji će od 4. do 9. septembra biti odigran u Šefildu.

Trener Marić kazao je da će komletne pripreme za najznačajnije takmičenje ove godine biti održane u matičnom klubu.

“Radićemo svo vrijeme u Zrenjaninu, sa našim sparing partnerima iz kluba. Imaćemo još nekoliko igrača iz Srbije i Turske“, rekao je Marić agenciji MINA.

On je kazao da do prvenstva neće biti zvaničnih turnira i da će šampionat u Šefildu biti prvo takmičenje u jesenjem dijelu sezona.

“Očekivanja su velika, kao i uvijek. Radović trenutno zauzima drugo mjesto na Evropskoj i Svjetskoj rang listi i biće drugi nosilac turnira. Bakić je trenutno četvrti. Biće među favoritima za medalju, nadam se da će je i osvojiti. Optimista sam, idemo na najviši plasman“, rekao je Marić.

Komentarišući dominaciju Poljaka Patrika Čajnovskog i šansama da u Šefildu bude prekinuta, on je kazao da iskreno vjeruje da može.

„Može li se do zlatne medalje, nadam se da može. Vjerujem u to“, rekao je Marić.

Govoreći o radu sa Radovićem i Bakićem, kazao je da je zadovoljan postignutim rezultatima od početka januara, kada je i zvanično naslijedio Nikolaea Lupuleskua.

“Moram biti zadovoljan rezultatima dosadašnjeg zajedničkog rada. Radović je osvojio tri zlatne medalje na turnirima u Linjanu, Podgorici i Laškom. Bakić ima srebro u Laškom i bronzane medalje u Linjanu i Podgorici. Saradnja je počela i više nego dobro“, zaključio je Marić.

Crnogorski stoni tenis u Šefildu predstavljaće i Slobodanka Gurešić. Radović će u Šefildu juriti četvrtu pojedinačnu evropsku medalju.

Osvajao je medalje na prvenstvima Evrope – bronzane u danskom Vejleu 2015. i Laškom 2017. i srebrnu u švedskom Helsingborgu 2019. godine.

Ima i ekipnu bronzu iz Helsingborga, sa Bakićem i Dejanom Bašanovićem. Nosilac je i do sada jedine paraolimpijske medalje za Crnu Goru, bronzane iz Tokija 2021. godine.

