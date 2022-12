Što prije izabrati sudije Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Sudije Ustavnog suda treba što prije izabrati, kako bi se mogle ispuniti obaveze iz evropske agende, poručeno je sa sastanka premijera Dritana Abazovića i šefice Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Oane Kristine Pope.

Abazović je na Tviteru /Twitter/ naveo da je imao konstruktivan razgovor sa Popom.

On je zahvalio Evropskoj komisiji na obezbijeđenih 30 miliona EUR za podršku energetici.

“Puna saglasnost između Vlade Crne Gore i naših EU partnera da se sudije Ustavnog suda što prije izaberu kako bi mogli zaokružiti naš pravni sistem i ispuniti obaveze iz EU agende”, naveo je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS