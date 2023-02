Stano: Očekujemo imenovanje četvrtog sudije Ustavnog suda

Pogorica, (MINA) – Portparol Evropske komisije Peter Stano pozdravio je imenovanje troje sudija Ustavnog suda, navodeći da očekuje da će Skupština Crne Gore naći konsenzus i u drugom krugu imenovati četvrtog sudiju, kako bi se obezbijedilo puno funkcionisanje sudstva u državi.

“EU pregovori nijesu trka, već proces zasanovan na zaslugama i svaka zemlja kandidat je ohrabrena da radi što bolje kako bi napredovala što brže jer je to za njihovo dobro i za dobrobit građana”, kazao je Stano na redovnom brifingu za novinare u Briselu.

On je pozdravio imenovanje troje sudija Ustavnog suda u Skupštini i naveo da je to korak naprijed za demokratiju u Crnoj Gori i za njenu EU perspektivu, prenosi Portal RTCG.

Stano je naglasio da je ponovno uspostavljanje potpuno operacionalnog i funkcionalnog Ustavnog suda ključno za stabilnost i funkcionalnost demokratskih institucija.

“Pozivamo i očekujemo da parlament u Crnoj Gori nađe konsenzus i imenuje takođe četvrtog sudiju u drugom krugu glasanja, kako bi se popunilo preostalo upražnjeno mjesto u sudu i obezbijedilo puno funkcionisanje sudstva u zemlji”, rekao je Stano.

On je podsjetio da je, prije Božića, visoki predstavnik Evropske unije (EU) Žozep Borelj dao mandat ministrima vanjskih poslova Slovenije i Austrije da odu u Podgoricu kako bi se pozabavili tim temama.

Na pitanje da li očekuje da uskoro u Crnoj Gori budu raspisani prijevremeni parlamentarni izbori, Stano je kazao da to nije na EU.

“Ono što mi očekujemo od Crne Gore je da nastavi napore i da nastavi da napreduje u reformama vezanim za EU, jer su one važne kako bi se obebijedilo da se slijedi evropska perspektiva države i kako bi benefite pristupanja crnogorski građani osjetili što prije”, istakao je Stano.

