Stanković Mugoša: Ne vidim smisao rada u krnjoj radnoj grupi

Podgorica, (MINA) – Članica Upravnog odbora Udruženja pravnika, Ana Stanković Mugoša, kazala je da ne vidi smisao i cjelishodnost da radi u krnje formiranoj radnoj grupi koja treba da analizira ugovor države i Srpske pravoslavne crkve (SPC).

Izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjanc Prelević odbila je poziv za učešće u radu stručnog tima, a dekanica Pravnog fakulteta Aneta Spaić kazala je da je spremna da ostane u timu ako u njemu ne bude advokat Velibor Marković.

“Za slučaj da se dvije uvažene koleginice povuku iz rada stručnog tima i dođe do toga da radna grupa ne radi u punom sazivu, ne vidim smisao i cjelishodnost da radim u krnje formiranoj radmoj grupi, cijeneći razloge uvaženih koleginica, i u toj situaciji se može očekivati da se povučem”, navela je Stanković Mugoša.

Ona je rekla da se može očekivati da se povuče ukoliko sami predlagači ne donesu odluku u smislu konstituisanja radne grupe koja bi obezbjeđivala ono što je njena namjena, a to je utvrđivanje svih nedostataka i neusaglašenosti Temeljnog ugovora sa pozitivno pravnim propisima Crne Gore.

“U konačnom, nadam se da će izmjenom u sastavu stručnog tima biti biti moguće obezbjediti da ispunimo ono što su očekivanja javnosti i da ću biti u prilici da ukažem na određene nedorečenosti i neusaglašenosti da pravnim poretkom Crne Gore”, kazala je Stanković Mugoša.

