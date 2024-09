Sprečavanje negativnih uticaja klimatskih promjena i nelegalno odlaganje otpada ključni izazovi

Podgorica, (MINA) – Sprečavanje negativnih uticaja klimatskih promjena i nelegalno odlaganje otpada ključni su izazovi sa kojima se suočava Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, kazao je resorni ministar Damjan Ćulafić.

Kako je saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog i razvoja sjevera, Ćulafić je danas razgovarao sa američkom ambasadorkom u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke i istakao važnost podrške Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u suočavanju sa ključnim izazovima na putu ka Evropskoj uniji (EU).

Ćulafić je rekao da su dva ključna izazova sa kojima se njegov resor suočava nelegalno odlaganje otpada i sprečavanje negativnih uticaja klimatskih promjena.

„Pomoć SAD-a je od velike važnosti za Crnu Goru, koja se suočava sa brojnim izazovima“, istakao je Ćulafić.

On je kazao da postoje čvrsti temelji u saradnji sa SAD-om.

“Na nama je da ih dodatno unaprijedimo“, naveo je Ćulafić.

Iz Ministarstva je saopšteno da je Ćulafić posebno istakao težinu zadatka zatvaranja Poglavlja 27, koje se odnosi na zaštitu životne sredine.

To poglavlje, kako je dodao, jedno je od najzahtjevnijih i najskupljih.

„Izuzetno je teško naći balans između ekološkog i ekonomskog razvoja, pogotovo kada je u pitanju sjever Crne Gore“, rekao je Ćulafić.

Rajnke je poručila da Vlada treba da ostane fokusirana na reforme neophodne za članstvo u EU i ponovila da su SAD spremne da pruže podršku u tom procesu.

Iz Ministarstva su kazali da su Ćulafić i Rajnke razgovarali i o Termoelektrani Pljevlja.

U saopštenju se navodi da je Ćulafić, tokom nedavne posjete, informisan da ekološka rekonstrukcija napreduje u dobrom pravcu.

Rajnke je istakla da razumije izazove Crne Gore u toj oblasti, a koji se odnose na obavezu smanjenja emisija ugljen-dioksida do 2030. godine i usklađivanje zakonodavstva sa evropskim standardima.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, na sastanku su razmatrane i mogućnosti saradnje tog Vladinog resora i Ambasade SAD-a u oblastima stručnog usavršavanja i razmjene iskustava.

