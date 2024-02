SPCG: Nasilje nad nastavnicima sistemski riješiti

Podgorica, (MINA) – Nasilje nad nastavnicima mora se sistemski riješiti, a ne zataškavati slučajeve gdje izgrednici najčešće prođu nekažnjeno, poručili su iz Sindikata prosvjete Crne Gore (SPCG).

Predsjednik Sindikata Radomir Božović podsjetio je da su u aprilu prošle godine objavili istraživanje „Nasilje nad nastavnicima“.

Božović je rekao da je, od preko 1,2 hiljade anketiranih nastavnika i nastavnica iz čitave Crne Gore, preko 25 odsto napisalo da je u prethodnih nekoliko godina doživjelo određeni vid verbalnog ili fizičkog nasilja od učenika, roditelja ili uprava škola.

“Podaci su poražavajući. Epilog skoro svih tih nasilja je da se slučaj zataška. Samo rijetki slučajevi dospiju u javnost, ali i oni ostanu bez odgovarajuće reakcije. PDF verziju istraživanja smo poslali direktorima svih vaspitno-obrazovnih ustanova u Crnoj Gori”, rekao je Božović.

On je kazao da je SPCG napravio i formu protokola kako da postupe škole kada “nervozni roditelj dođe u školu da se razjašnjava s nastavnicima”.

“Rijetki direktori su reagovali na naše istraživanje. Takođe, istraživanje smo uputili Ministarstvu prosvjete, Zavodu za školstvo, a njihovi predstavnici su bili na promociji našeg istraživanja”, kazao je Božović.

On je rekao da su Ministarstvu pravde uputili više dopisa s ciljem da se sastanu i vide da li postoji mogućnost da nastavnici zakonski dobiju status službenog lica.

“Takođe, htjeli smo da predložimo da u Krivični zakonik uđe član koji bi predvidio novčane kazne za roditelje djece koja vrše nasilje nad nastavnicima, ili da u Zakonu o postupanju prema maloljetncima u krivičnom postupku budu pooštrene kazne za one koji vrše nasilje nad nastavnicima”, dodao je Božović.

On je rekao da su očekivali da ih Ministarstvo prosvjete, zajedno sa Zavodom za školstvo, podrži i da vaspitne mjere u školama budu strožije i efikasnije.

Božović je rekao da je to bio jedan od zahtjeva Sindikata tokom štrajka upozorenja, održanog 4. septembra prošle godine godine i dodao da nijesu dobili odgovor od nijednog ministarstva.

On je kazao da ih sve dodatno brine najnoviji slučaj nasilja nad nastavnicima u školi „Savo Pejanović“.

Prema riječima Božovića, inertnost službenika Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija u tom slučaju zabrinjava.

“Pitamo se dokle će moći pojedinci (roditelji, učenici ili uprave škola) da vrše nasilje nad nama, a da niko ne odgovara“, naveo je Božović.

On je podsjetio na slučaj u školi „Vuk Karadžić“ iz Berana, od prošlog juna, kada je učenik ponavljao razred sa šest jedinica, a njegov roditelj “vodio preko društvenih mreža hajku na nastavnike, a posebno na profesora fizike Sinišu Miladinovića, vrijeđajući ih i prijeteći”.

Prema riječima Božovića, nastavnici su taj slučaj prijavili Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP), ali reakcije nije bilo.

Božović je kazao da je slučaj iz škole „Pavle Rovinski“ u Podgorici trenutno aktuelan, gdje je je nastavnica matematike uhvatila učenika da prepisuje tokom kontrolnog zadatka, na način što je koristio telefon.

Kako je naveo, ispostavilo se da je učenik fotografisao test, poslao zadatke nastavnici sa privatnog kursa, koja ih je uradila i proslijedila mu.

Božović je rekao da je nastavnica matematike fotografisala učenikov telefon, kao dokaz, prijavila slučaj pomoćnici direktora i razrednom starješini.

On je rekao da je nastavnica MUP-u prijavila nastavnicu sa privatnog kursa, koja je nedozvoljeno pomagala učeniku tokom redovnog časa.

Božović je naveo da na kraju, po prijavi roditelja, direktorica pokreće disciplinski postupak protiv nastavnice matematike, konstatuje da je nastavnica napravila težu povredu radne obaveze i kažnjava je umanjenjem zarade od 20 odsto za mjesec.

Božović je podsjetio i na slučaj Dragana Mijuškovića, nastavnika u školi „Oktoih“ u Podgorici, koji je prije nekoliko godina doživio linč od javnosti zato što ga je učenik brutalno vrijeđao tokom košarkaške utakmice.

“Svi navedeni slučajevi govore da nastavnici, najčešće, nemaju zaštitu nadležnih institucija, te da su prepušteni samima sebi”, ocijenio je Božović.

Prema njegovim riječima, nastavnicima u crnogorskom obrazovnom sistemu je potrebna zakonska zaštita.

“Na koji način se to može izvesti ostaje da vidima u razgovorima s nadležnima u ministarstvima prosvjete, nauke i inovacija i pravde. Do tada, Sindikat će pružati pravnu i savjetodavnu pomoć svim nastavnicima koji budu doživjeli nasilje na poslu”, poručio je Božović.

On je pozvao nadležne da reaguju.

“Nasilje nad nastavnicima moramo sistemski riješiti, a ne zataškavati slučajeve gdje izgrednici, najčešće, prođu nekažnjeno”, smatra Božović.

Prema njegovim riječima, sve dok se takve stvari dešavaju u učionicama, poziv nastavnika će najbolji mladi naraštaji izbjegavati.

“A oni koji su već tu, prvu priliku koristiće da promijene posao”, dodao je Božović.

