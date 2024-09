Spajićeva Vlada dodijelila 629 počasnih državljanstava

Podgorica, (MINA) – Vlada Milojka Spajića je za prvih sedam mjeseci rada izdala 629 počasnih državljanstava, uglavnom odlučujući po ranije predatim zahtjevim u okviru Programa ekonomskog državljanstva, saopštili su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Iz te nevladine organizacije su ukazali da je u posljednjih 16 godina, odnosno od 26. maja 2008. do 31. maja ove godine, 2.441 osoba dobila takozvano počasno državljanstvo Crne Gore.

Kako su naveli, 2.074 državljanstva dodijeljena su u vrijeme posljednje četiri vlade – Duška Markovića, Zdravka Krivokapića, Dritana Abazovića i Milojka Spajića, a najviše od 2019. do ove godine.

Iz CGO-a su rekli da je, prema njima dostupnim podacima, najvelikodušniji u dodjeli crnogorskih državljanstava bio Abazović, čija je Vlada dala državljanstva za 1.044 osobe, i to dominantno po kontroverznom Programu ekonomskog državljanstva.

“Vlada Spajića možda ugrozi taj rekord sa 629 izdatih državljanstava za prvih sedam mjeseci rada, uglavnom odlučujući po ranije predatim zahtjevim u okviru istog programa”, naveli su iz CGO-a.

Oni su kazali da je Markovićeva vlada dodijelila 110, a Krivokapićeva 291 počasno državljanstvo stranim državljanima.

Iz CGO-a su najavili da će uskoro objaviti studiju sa detaljnijim presjekom dodjele državljanstava, sa fokusom na ona kojima je bio osnov Program ekonomskog državljanstva zbog kog je, kako su naveli, Crna Gora skoro ugrozila bezvizni režim sa Evropskom unijom (EU).

Oni su podsjetili da je nakon brojnih opomena EU Program prestao da važi od 31.decembra prošle godine, ali da su se nastavile obrađivati aplikacije predate do tog dana.

