Spajić: Vojska će se pridružiti policiji u potrazi za osumnjičenim

Podgorica, (MINA) – Vojska Crne Gore (VCG) pridružiće će pripadnicima policije u potrazi za osumnjičenim za višestruko ubistvo na Cetinju, kazao je premijer Milojko Spajić.

On je rekao da su vijesti iz Prijestonice zavile Crnu Goru u crno.

„Ovaj bezumni čin izazvao je nemjerljivu tugu i gorčinu u svakom od nas. Ne postoje riječi utjehe“, naveo je Spajić na društvenoj mreži X.

On je kazao da je, u komunikaciji sa ministrom unutrašnjih poslova Danilom Šaranovićem i vršiocem dužnosti direktora Uprave policije Lazarom Šćepanovićem, dobio uvjeravanja da preduzimaju apsolutno sve kako bi se počinilac gnusnog zločina priveo licu pravde.

„VCG pridružiće će pripadnicima policije u potrazi. Naše misli su večeras sa porodicama stradalih i povrijeđenih“, rekao je Spajić.

Kako je kazao, četvoro teško povrijeđenih je u Kliničkom centru, gdje im je na raspolaganju sva medicinska njega koju Crna Gora ima.

„Na sjednici Vijeća za nacionalnu bezbjednost hitno ćemo razmotriti sve opcije, pa i potpunu zabranu posjedovanja oružja. Oružje ne smije biti na ulicama i u rukama onih koji mogu nauditi drugima“, istakao je Spajić.

On je rekao da će zato od novopostavljenih čelnika bezbjednosnog sektora tražiti da već od sjutra ponude rješenja kojima će osigurati bezbjednost građana.

„Javni poziv za hitni prijem dodatnog broja policajaca će biti raspisan prvog radnog dana, bez čekanja mišljenja Evropske komisije i Savjeta Evrope, pa ćemo kasnije objasniti hitnost“, naveo je Spajić.

On je još jednom apelovao na sve opštine da večeras otkažu sve koncerte.

Spajić je podsjetio da je Vlada, na hitnoj sjednici, donijela odluku da je od sjutra u Crnoj Gori trodnevna žalost.

