Spajić: Vladavina prava prioritet

Podgorica, (MINA) – Vladavina prava je osnov za dalji napredak Crne Gore u pristupnim pregovorima, ekonomskom rastu i kvalitetu života građana i zato ostaje prioritet Vlade, poručio je premijer Milojko Spajić.

On je to rekao na sastanku sa komesarom za demokratiju, pravdu i vladavinu prava, Majklom Mekgratom.

„Mekgrat je pohvalio dosadašnji napredak u poglavljima 23 i 24 i dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), ali se mora nastaviti intenzivan rad na daljim reformama“, kaže se u saopštenju Vlade.

Spajić je poručio da prioritet Vlade vladavina prava.

„Proslavili smo dobijanje IBAR-a, ali sam siguran da to neće biti posljednji put kada ćemo slaviti potvrdu da smo napredovali na polju vladavine prava“, kazao je Spajić.

On je naveo da Crna Gora želi da iskoristi momentum i nastavi da radi na tom planu.

„I siguran sam da ćemo uspjeti, jer za to postoji velika politička volja“, dodao je Spajić.

Navodi se da su sagovornici ocijenili da je tužilaštvo ostvarilo značajan napredak, i da je za još efikasniju borbu protiv kriminalnih grupa neophodno uraditi i reforme u pravosuđu.

„Na tom planu, kako je istaknuto, Crna Gora će dobiti pomoć Evropske komisije i komesara Mekgrata, a uz to će se zajedno raditi da se država izbori i sa problemom korupcije“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je jedna od tema sastanka bila i aktuelna situacija u Ustavnom sudu.

Mekgrat je, kako se dodaje, na početku sastanka izrazio saučešće zbog tragedije na Cetinju.

