Spajić: Velike projekte mogu predstavljati samo stabilne vlade

Podgorica, (MINA) -Velike projekte mogu predstavljati samo stabilne vlade, kazao je premijer Milojko Spajić.

On je to rekao na konferenciji za novinare na kojoj je predstavljen projekat “Velje brdo”, odgovarajući na pitanje novinara da li ima nestabilnosti u Vladi nakon napuštanja sjednice od strane partija koje nijesu saglasne sa izgradnjom spomenika mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju Radoviću u Beranama.

„Mislim da samo stabilne vlade mogu na ovaj način da prezentuju ovako grandiozne projekte sa dugoročnim uticajima na društvo”, rekao je Spajić.

Kako je dodao, postoje odluke Vlade sa kojima će se neki članovi slagati ili ne.

“Ovo nije prvi, ni zadnji put, da se to dešava i gledam to kroz prizmu demokratije“, naglasio je Spajić, dodajući da u parlamentu imaju gotovo dvotrećinsku većinu.

Na pitanje novinara da li, kao premijer, podržava ideju da se u Beranama gradi spomenik Amfilohiju, Spajić nije odgovorio.

Upitan da li u predstavljanju projekta “Velje brdo” nedjelju dana pred izbore u Glavnom gradu ima zloupotrebe državnih resursa u predizborne svrhe, Spajić je istakao da se u Crnoj Gori izbori održavaju svaka dva – tri mjeseca.

„Da li to znači da mi treba da zaustavimo državu da se svi lokalni izbori izređaju i da se ta vrteška izbornih ciklusa nastavi, a da mi samo sjedimo i gledamo u nebo ili da radimo“, upitao je Spajić.

On je naglasio da smatra da treba da rade.

„Septembar je mjesec kada se državna administracija vratila na posao i počela da radi punom parom. Očekujte svaki mjesec da bude ovakav“, poručio je Spajić.

Odgovarajući na pitanje da li se primjenjuju iste prakse koje su kritikovane za vrijeme vlasti Demokratske partije socijalista (DPS), Spajić je poručio da za vrijeme DPS-a nije bilo rezultata.

„DPS nije pravio rezultate, DPS je vodio partitokratski režim, davao stanove privilegovanim građanima. To su prakse koje su istorija, mi želimo rezultatima da se dokažemo građanima i to je legitimno“, rekao je Spajić.

Kako je dodao, ti rezultati se odnose na sve građane, a ne samo na one koji glasaju za neku partiju.

„Diskriminacija ne postoji, mi ćemo nastaviti da radimo nezavisno od toga kada su i gdje koji izbori“, kazao je Spajić.

Upitan da li će projekat podspiješiti unutrašnje migracije i zašto se radi baš u Podgoici, Spajić je istakao da 90 odsto podstanara Crne Gore živi u Podgorici.

Prema njegovim riječima, tržište rada pravi dinamiku unutrašnjih migracija, a ne programi stanovanja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS