Spajić: Uvjeren sam da će Injac raditi odgovorno i posvećeno

Podgorica, (MINA) – Lider Pokreta Evropa sad (PES) Milojko Spajić kazao je da je uvjeren da će novoizabrana gradonačelnica Podgorice Olivera Injac taj posao obavljati odgovorno i posvećeno, na dobrobit svih građana.

Injac je danas izabrana gradonačelnicu Podgorice, nakon što su njen izbor podžala 34 odbornika Skupštine Glavnog grada, dok je 12 bilo protiv.

Spajić je na Tviteru /Twitter/ čestitao Injac izbor za gradonačelnicu Podgorice.

“Uvjeren sam da će svoj posao obavljati odgovorno i posvećeno, na dobrobit svih građana”, naveo je Spajić.

On je kazao da je ponosan što prva gradonačelnica u istoriji glavnog grada Crne Gore dolazi upravo iz PES-a.

