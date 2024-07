Spajić sjutra u parlamentu

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić odgovaraće sjutra na pitanja predstavnika poslaničkih klubova na posebnoj sjednici Skupštine, zakazanoj za 14 sati.

Kako je objavljeno na sajtu Skupštine, poslanik Socijaldemokrata (SD) Branislav Nenezić, pitaće Spajića da li će pokrenuti postupak razrješenja potpredsjednika Vlade Alekse Bečića, nakon što ga je Hrvatska, koja je članica Evropske unije (EU), proglasila prošle sedmice nepoželjnom osobom u toj državi.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) pitaće Spajića da li misli da koalicija u Skupštini i Vlada koju predvodi, a koja u svom sastavu ima članove koji se nalaze na listi nepoželjnih u Hrvatskoj, mogu uvesti Crnu Goru u EU.

Rakočević će tražiti od Spajića i odgovor na pitanje da li će Pokret Evropa sad (PES) pokrenuti inicijativu za smjenu predsjednika parlamenta Andrije Mandića, kao i da li će on pokrenuti inicijativu za smjenu Bečića.

Šef poslaničkog kluba Demokrata Boris Bogdanović, pitaće Spajića da li se nacionalne razlike i podjele često koriste kao sredstvo za odvlačenje pažnje javnosti od ključnih pitanja, kao što su kriminal i korupcija.

“Da li su takve retorike sredstvo koje koriste određene interesne grupe, posebno oni koje nazivamo lukrativnim nacionalistima, kako bi se prikrila njihova kriminalna djelatnost”, naveo je Bogdanović u pitanju upućenom Spajiću.

Poslanica posebnog kluba Jevrosima Pejović pitaće Spajića koje su suštinske razlike u nadležnostima pojedinih resora.

Pejović je posebno ukazala na razlike u portfoliju potpredsjednika Vlade za vanjske i evropske poslove Filipa Ivanovića i potpredsjednika za međunarodne odnose Ervina Ibrahimovića, koji pokriva i poziciju ministra vanjskih poslova.

Poslanik Demokratske narodne partije (DNP) Vladislav Bojović tražiće odgovor na pitanje u kojoj fazi je priprema izgradnje druge i treće dionice auto-puta, kao i u kojoj je fazi priprema i realizacija ključnih infrastrukturnih projekata na sjeveru Crne Gore.

Šef Kluba poslanika Socijalističke narodne partije (SNP) i Saveza građana CIVIS Bogdan Božović pitaće da li Vlada planira da preduzme konkretne aktivnosti kako bi obeštetila bivše radnike “Impregnacije AD Kolasin”.

Poslanik Bošnjačke stranke (BS) Mirsad Nurković, tražiće od Spajića odgovor na pitanje o stanju u Vladinoj politici zapošljavanja građana sjevernog regiona Crne Gore – Pljevlja, Bijelog Polja, Kolašina, Mojkovca, Berana, Petnjice, Rožaje, Andrijevice, Plava i Gusinja.

Lider Građanskog pokreta (GP) URA Dritan Abazović, pitaće Spajića da li je kod prethodnih zaduženja države i hedžinga (mehanizma za osiguranje od rizika u poslovanju) koristio usluge posredničkih agencija, ako jeste – kojih, kao i da li je s nekim od zaposlenih u njima u rodbinskim vezama.

Šef poslaničkog kluba PES-a Vasilije Čarapić, pitaće Spajića na koji način će ekonomski program “Evropa sad 2” poboljšati položaj mladih u Crnoj Gori, kao i koja je strategija Vlade po pitanju omladinske politike.

