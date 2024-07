Spajić sjutra odgovara na pitanja poslanika

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić odgovaraće sjutra u Skupštini na pitanja predstavnika poslaničkih klubova, na posebnoj sjednici posvećenoj Premijerskom satu koja će početi u 14 sati.

Poslanik Socijaldemokrata Nikola Zirojević pitaće Spajića kako komentariše izjave predsjednika Skupštine Andrije Mandića kojima je inicirao izgradnju kapele na Lovćenu, a koje, kako je naveo, duboko dijele crnogorsko društvo i potencijaino mogu dovesti do ozbiljnog pogoršanja međuvjerskih i međunacionalnih odnosa u Crnoj Gori.

Lidera Hrvatske građanske inicijative Adrijana Vuksanovića interesuje kako Spajić ocjenjuje odnose odnose Crne Gore i Hrvatske za vrijeme svog mandata.

Predsjednik Građanskog pokreta URA Dritan Abazović pitaće Spajića da li on stoji iza organizovanih napada na šefa Specijalnog policijskog odjeljenja Predraga Šukovića i glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, kako to implicira ministar pravde Andrej Milović.

Poslanik Demokratske narodne partije Milun Zogović pitaće Spajića da li je zadovoljan dosadašnjom dinamikom sprovođenja programa Evropa sad 2 i koji je krajnji rok za implementaciju svih mjera iz programa.

Šefa Kluba poslanika Demokrata Borisa Bogdanovića interesuje da li je, prema mišljenju Spajića, hapšenje i procesuiranje osumnjičenih i optuženih za izvršenje najtežih krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije, revanšizam prema izabranim, imenovanim ili na druge načine angažovanim osobama u sistemu javne uprave.

Poslanik i lider Demokratske partije socijalista Danijel Živković pitaće Spajića da li misli da će Crna Gora biti u mogućnosti da krajem godine započne proceduru zatvaranja pregovaračkih poglavlja.

Predsjednika Kluba poslanika Pokreta Evropa sad Vasilija Čarapića interesuje kakva je Spajićeva vizija strateškog razvoja Crne Gore i na koji način bi Razvojna banka Crne Gore podržala buduće strateške infrastrukturne i razvojne projekte u državi.

Poslanica Posebnog kluba Jevrosima Pejović pitaće Spajića da li će Agenciji za sprečavanje korupcije dostaviti sve transakcije iz svojih brojnih kriptonovcanika od kada je javni funkcioner.

Poslanicu Socijalističke narodne partije Slađanu Kaluđerović interesuje koji će dalji koraci biti preduzeti u pravcu mijenjanja politike zastite konkurencije, kako bi se spriječila zloupotreba moći koja donosi ogromnu dobit pojedincima, a šteti ekonomskom ambijentu i privrednom rastu države i direktno pogađa džepove građana.

Lider Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović pitaće Spajića kada će sa Njemačkom biti potpisan sporazum o priznavanju vozačkih dozvola iz Crne Gore, dok poslanika Nove srpske demokratije Marka Kovačevića interesuje da li je Vlada spremna da učestvuje u realizaciji projekta “Sunčani grad” u Nikšiću.

