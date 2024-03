Spajić sa Šolcom u Berlinu 29. aprila

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će imati punu podršku Njemačke u reformama koje će ubrzati evropski put, poručeno je sa sastanka predsjednika Vlade Milojka Spajića i njemačke ministarke vanjskih poslova Analene Berbok.

Iz Spajićevog kabineta saopštili su da će se on, tokom posjete Berlinu, 29. aprila sastati sa njemačkim kancelarom Olafom Šolcom.

Kako su naveli, u razgovoru Spajića i Berbok posebno je naglašena važnost njemačke pomoći u reformama, naročito u jačanju institucija bezbjednosnog sektora.

„Apostrofirana je neophodnost nulte tolerancije prema korupciji, kako bi se vratilo povjerenje građana, ali i kredibilnih investitora u institucije sistema“, kaže se u saopštenju.

Berbok je rekla da je antikorupcija vjerovatno ključna za jačanje institucija, koje čine sistem uspješnim, bez obzira na to ko je na vlasti.

„Ako se vrh države zauzme za nešto, onda postoji velika šansa da se u tome uspije“, kazala je Berbok.

Zbog toga je, kako je navela, vrlo bitno da se u javnim kampanjama naglašava nulta tolerancija prema korupciji, što će uticati i na imidž kod inostranih investitora.

Berbok je, kako je saopšteno, pohvalila rezultate na startu mandata Vlade.

Spajić je istakao da je rad na poglavljima 23 i 24 trenutno u fokusu, ali da je jačanje vladavine prava najvažnija stvar u ovoj godini, jer će to uticati i na rast ekonomije.

Prema njegovim riječima, jačanje vladavine prava se ne ogleda samo u usvajanju legislative.

„Za suštinski napredak potrebne su duboke reforme institucija i tome težimo. Želimo da profesionalizujemo upravljačke strukture u institucijama, a kroz javne pozive činimo čitav proces transparentnim“, rekao je Spajić.

Iz njegovog kabineta naveli su da je na sastanku bilo riječi i o aktuelnoj političkoj situaciji i da je konstatovano da Crna Gora ima potpunu usklađenost Crne Gore sa vanjskom i bezbjednosnom politikom Evropske unije.

Kako su kazali, istaknuta je mogućnost saradnje u oblastima energetike, uz poseban fokus na zelenu tranziciju, što će biti veoma važno za ispunjavanje mjerila iz poglavlja 27, koje je posvećeno životnoj sredini i klimatskim promjenama.

„Potvrda velike zainteresovanosti njemačkih investitora za ulaganja je i nedavna posjeta delegacije Odbora njemačke privrede za Istočnu Evropu“, dodaje se u saopštenju.

