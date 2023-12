Spajić: Pokazali smo spremnost da gradimo mostove za našu evropsku budućnost

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić pozdravio je trud i doprinos svih koji su učestvovali u pregovorima i pripremi Popisa stanovništva, domaćinstva i stanova.

Spajić je na društvenoj mreži X rekao da su pokazali da Crna Gora ima funkcionalne institucije i odgovorne pojedince spremne da grade mostove za evropsku budućnost.

“Pozdravljam trud i doprinos svih koji su učestvovali u pregovorima i pripremi Popisa stanovništva, domaćinstva i stanova”, kazao je Spajić.

On je naveo da su, za samo mjesec od prvog susreta, pronašli mjeru kompromisa u kojoj su svi zadovoljni.

Spajić je zahvalio i parlamentu na efikasnosti i odlučnosti da bude snažan oslonac u tom procesu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS