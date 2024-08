Spajić: Nijesam dobio predlog Mandića za Savjet za bezbjednost i odbranu

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić rekao je da nije dobio predlog predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića da Savjet bezbjednost i odbranu odlučuje većinom, a ne konsezusom.

Spajić je na konferenciji za novinare kazao da ne želi da odgovara na medijske navode jer je to, kako je naveo, neozbiljno.

„Odredićemo se o tom predlogu kada bude formalno upućen“, rekao je Spajić.

On je najavio da će doći na sjednicu Savjeta za bezbjednost i odbranu 28. savgusta.

Upitan o kriminalnim grupa za koje je naveo da podržavaju najmanje dvije političke opcije u Crnoj Gori, Spajić nije htio da precizira o kome se radi.

„Uticajni tviteraši nijesu problem. Problem su finansije i logistika koje obezbjeđuju dvije kriminalne grupe, bezbjednosni sistem se bavi njima, nema potrebe da se ide sa tim informacijama“, rekao je Spajić.

On je kazao da se osjeća bezbjedno.

„Sa stanovišta države, nemam problem da me slikaju bilo gdje. To je možda problem sa bezbjednosnog aspekta, ne znam je li propust obezbjeđenja, to će relevantne službe da procijene i naprave najbolje rješenje“, kazao je Spajić.

Upitan koje stranke podržavaju organizovane kriminalne grupe, Spajić je kazao da je očigledno koje su to partije.

„Ne želim da spekulišem, ne pripadam onom tipu političara koji dijeli operativne informacije“, kazao je Spajić.

Kako je naveo, tužilaštvo će, kada procijeni da treba da nastupi i uradi neke korake, to i da uradi.

„Mi kao izvršna vlast se ne bavimo tim koracima. Ja sam imao obavezu da ta operativna sazananja podijelim sa javnošću i to je to“, naveo je Spajić.

On je demantovao navode bivšeg ministra pravde Andreja Milovića da je PES dobio finansije za izbornu kampanju od bilo koga.

„Nijesmo dobili nikakve finansije od bilo koga nego smo podigli kredit koji smo uredno vratili, isključivo tako smo finansirali izbornu kampanju. Svi podaci su transparentni, interesantno je što to (Milović) nije prijavio prije nego kada je izgubio fotelju, prije toga je govorio da su to laži, sada govori suprotno“, dodao je Spajić.

Upitan može li da saopšti sadržaj razgovora iz ljeta 2022. godine na kojem je bio sa Džonom Katrelom, predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem i Filipom Ivanovićem, Spajić je rekao da upravo priča o toj logistici, praćenju i finansiranju takvih dezinformacija.

„Uopšte ne želim da komentarišem. Ukoliko ima bilo šta problematično sa bilo kojim mojim sastankom, ili vidite da sam se sastao sa nekim članom kriminalnih grupa ili bzebdjnosno interesantnom osobom, djelujte prema bezbjednosnom sistemu“, rekao je Spajić.

Spajić je, odgovarajući na pitanje kako je zadovoljan saradnjom Vlade sa Skupštinom, rekao da je jako zadovoljan.

„Naravno da neke stvari mogu, za mene kao nekoga ko je nestrpljiv, da idu brže, ali poštujemo odvojene institucije i razumijemo njihovu dinamiku i pravila“, dodao je Spajić.

On je istakao da su začuđeni rekacijama Milatovića i vraćanjem nekih zakona koji su, prema riječima Spajića, svima nesporni.

„Imaće neke prilične konsekvence i dovode nas u poziciju da vidimo da li ćemo moći da počnemo školsku godinu na vrijeme. Mislim da je to bespotrebno i isključivo na fonu privlačenja medijske pažnje“, rekao je Spajić.

On je pozvao Milatovića da ne opstruira rad.

„Kad su IBAR zakoni bili usvojeni morali smo dva puta da usvajamo i bili smo dovedeni u situaciju da li ćemo dobiti IBAR ili nećemo jer je predsjednik vratio neke od zakona, tako da pozivam ga da bude ažurniji“, kazao je Spajić

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS