Spajić: Nastavljamo odlučnu borbu protiv korupcije

Podgorica, (MINA) – Fokus Vlade je jačanje vladavine prava, a odlučna borba protiv korupcije je na vrhu agende, poručio je premijer Milojko Spajić tokom sastanka sa koordinatorom američkog Stejt departmenta za globalnu borbu protiv korupcije Ričardom Nefjuom.

Spajić je kazao da je Crna Gora veliku posvećenost vladavini prava pokazala radom u prethodnih sedam mjeseci.

To su, kako je rekao, potvrdili i iz Evropske komisije i Evropskog parlamenta, riječima da je urađeno više u prethodnih šest mjeseci, nego za šest godina prije toga.

„To ćemo nastaviti, čak i raditi još jače. Zakoni koje smo usvojili samo su zagrebali površinu. Želimo do kraja implementaciju standarda kako bi dostigli nivo Evropske unije (EU) i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u ovoj oblasti”, istakao je Spajić.

On je kazao da će nastaviti da poboljšavaju legislativu, jer bi zakoni trebalo konstantno da se unapređuju i nakon dobijanja Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja vladavine prava (IBAR).

„Ima puno stvari na kojima moramo da radimo i nastavićemo to da činimo. Potrebno je da dodatno pojačamo rad na implementaciji zakona i na tom putu nećemo stati”, naveo je Spajić.

On je istakao da će se posebna pažnja u sklopu borbe protiv korupcije posvetiti otkrivanju neprijavljenih prihoda.

Nefju je kazao da će SAD i dalje pružati punu podršku na tom putu Crnoj Gori.

To je, kako je poručio, važno i za Crnu Goru i za SAD.

Nefju je rekao da korupcija podriva temelje demokratije, ali da je problem za bezbjednost, jer ne samo da otvara prostor za funkcionisanje kriminalnih struktura, već i ostavlja mogućnost stranog uticaja.

„Kao saveznicima u okviru NATO-a, to je vrlo bitno, jer je u tom smislu vaša bezbjednost i naša bezbjednost, zato želimo da zajedno radimo na prevazilaženju prepreka, jer tako smanjujemo kolektivni rizik“, kazao je Nefju.

On je naglasio da borba protiv korupcije nikada ne prestaje.

“Nijedna zemlja nije do kraja sigurna od korupcije, ali sistemski pristup je ključan”, naglasio je Nefju.

Iz Vlade je saopšteno da je na sastanku pozdravljeno usvajanje Strategije za borbu protiv korupcije za period 2024-2028 i Akcionog plana za naredne dvije godine.

Nefju je naglasio da su SAD kao podršku u borbi protiv korupcije, donirale u posljednjih šest godina preko 25 miliona USD i da su jačanje sudstva i odgovor države na organizovani kriminal, jednako važni na putu da potpuno profunkcioniše vladavina prava.

Iz Vlade su rekli da je na sastanku, kojem je prisustvovala ambasadorka SAD Džudi Rajzing Rajnke, razgovarano o jačanju transparentnosti za važna reformska pitanja i uključivanju nevladinog sektora i ostalih zainteresovanih strana u sve procese.

