Spajić: Najoštrije osuđujemo napad na Trampa

Podgorica, (MINA) – Nasilje je neprihvatljivo na bilo kom mjestu, a posebno u političkoj areni, poručio je premijer Milojko Spajić.

On je to naveo na društvenoj mreži X povodom pucnjave na mitingu u Pensilvaniji, tokom koje je republikanski predsjednički kandidat i bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pogođen u uho.

“Najoštrije osuđujemo napad na Trampa, tokom mitinga u Pensilvaniji. Želimo brz oporavak njemu i ostalim povrijeđenima”, kazao je Spajić.

On je istakao da je nasilje neprihvatljivo na bilo kom mjestu, a posebno u političkoj areni.

