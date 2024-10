Spajić: Evropska i građanska Crna Gora jedini pobjednik popisa

Podgorica, (MINA) – Popis stanovništva, domaćinstava i stanova obavljen je po najvišim standardima i jedini pobjednik tog procesa je evropska i građanska Crna Gora, kazao je premijer Milojko Spajić.

Uprava za statistiku Monstat predstavila je danas konačne rezultate popisa koji je sproveden kraje prošle godine.

„Jedini pravi pobjednik popisa, koji je obavljen po najvišim standardima, je evropska, građanska Crna Gora, koja je dovoljno velika za sve nas”, naveo je Spajić.

On je rekao da je godina sprovođenja popisa stanovništva, domaćinstava i stanova referentna tačka u istoriji jedne države i društva.

Prema riječima Spajića, današnje saopštavanje rezultata popisa više je od same statistike, jer postavlja okvir za kreiranje politika i pravce daljeg razvoja Crne Gore.

On je zahvalio svima koji su učestvovali u tom procesu, popisivačima, njihovim koordinatorima i građanima koji su im otvorili svoja vrata.

Spajić je posebno zahvalio predstavnicima parlamentarnih stranaka i vijeća manje brojnih naroda na konstruktivnom odnosu i posvećenosti u iznalaženju zajednički prihvatljivog rješenja što je, kako je kazao, ojačalo povjerenje u sam proces.

„Sa ove tačke gledišta, popis je bio prvi izazov 44. Vlade, ali ujedno i naš prvi uspjeh. Sada nam predstoji da na temelju dobijenih podataka radimo na novim politikama kojima ćemo unaprijediti kvalitet života naših građana i graditi našu evropsku budućnost”, istakao je Spajić.

On je rekao da zabrinjava trend da je prosječna starost građana, uprkos mlađoj populaciji stranaca koja je došla da živi u Crnoj Gori, porasla na 39,7 godina.

To je, kako je kazao Spajić, alarmantan podatak.

„U mjesecima koji slijede biće razmatrane i usvojene detaljne analize demografske, infrastrukturne kao i politike lokalnih samouprava“, poručio je Spajić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS