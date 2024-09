Spajić: Do kraja godine zatvorićemo četiri poglavlja

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će posvećenim radom do kraja godine zatvoriti četiri poglavlja u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji, kazao je premijer Milojko Spajić.

On je, u objavi na mreži X, naveo da je zatvaranje pregovaračkih poglavlja “sljedeća destinacija”.

“Dugo se čekalo na ovaj korak, a Crna Gora će posvećenim radom do kraja godine zatvoriti četiri poglavlja, dok će građani, kroz projekte iz Plana rasta, osjetiti konkretne benefite reformi”, rekao je Spajić.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je ranije danas da bi Crna Gora uskoro trebalo da počne sa realizacijom Reformske agende za Plan rasta za Zapadni Balkan, kroz koji će dobiti pristup sredstvima od 383,5 miliona EUR.

