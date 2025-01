Spajić da obavijesti javnost o preduzetim mjerama za poboljšanje bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Neformalna grupa studenata “Kamo Śutra?” pozvala je premijera Milojka Spajića da do 1. februara organizuje konferenciju za medije na kojoj će javnost obavijestiti o svemu što je urađeno kako bi se poboljšala bezbjednost građana Crne Gore.

Iz grupe “Kamo Śutra?” tražili su i da se Spajić izjasni o zahtjevima studenata.

“Zahtijevamo od Spajića da do 1. februara zakaže konferenciju za medije na kojoj će iskazati jasne stavove o svim našim zahtjevima, te obavijestiti javnost o tome šta je sve urađeno od 1. januara kako bi se poboljšala bezbjednost svih građana u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Oni su pozvali Spajića i da se, dok obavlja visoko odgovornu funkciju premijera Crne Gore, ne poistovjećuje sa “cvrčkom iz basne „Cvrčak i mrav“, pa ni metaforički”.

“Funkcija znači odgovornost, ozbiljnost i zrelost”, poručili su iz grupe “Kamo Śutra?”.

Oni su podsjetili i da je mnogo građana i građanki u žalosti i da ostatku Crne Gore “nije do pjesme, šale i veselja”.

Neformalna grupa studenata “Kamo Śutra?” organizovala je dva protesta u Podgorici povodom tragedije koja se dogodila 1. januara na Cetinju, a za subotu su najavili još jedan.

Među zahtjevima koje su studenti do sada iznijeli su ostavke ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i potpredsjednika Vlade za bezbjednost i odbranu Alekse Bečića.

Oni su tražili i ažurnije i proaktivno djelovanje nadležnih institucija po pitanju predmeta posjedovanja oružja, zatražena je reforma sistema funkcionisanja policijskih struktura, kao i povratak građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta u svim osnovnim i srednjim školama.

Jedan od zahtjeva studenata odnosi se i na poboljšanje institucionalnog pristupa brizi o mentalnom zdravlju.

Cetinjanin Aco Martinović ubio je 1. januara 12 osoba, među kojima dvoje djece, i ranio četiri, od kojih je jedna preminula 9. januara u Kliničkom centru.

